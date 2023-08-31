31 августа 2023, 19:41
Первый российский вуз разрешил ИИ писать дипломы. Как это скажется на системе образования
Преподаватель Семеновский: участие ИИ в написании диплома — плацебо, не панацея
Студентам Московского городского педагогического университета разрешили писать дипломы с помощью искусственного интеллекта. По словам ректора вуза, использование ИИ поможет развить у учащихся навыки работы с новыми инструментами и анализировать большой объем данных. Как это скажется на качестве образования и грозит ли разрушением всей системы, рассказал «360» преподаватель Финансового университета при Правительстве России Игорь Семеновский.
Далее — прямая речь.
Разрешать что-то или оценивать то, как написана выпускная квалификационная работа, — прерогатива вуза. Какие источники могут быть использованы, степень оригинальности работы, разрешенные технологии для написания диплома — тоже в зоне ответственности университета.
Искусственный интеллект — один из инструментов, при помощи которых пишется работа. Студенты и так используют различные базы данных, облегчающие поиск информации.
В этом случае искусственный интеллект выступает одним из оптимизированных источников, позволяющих быстро и точно получить информацию для работы.
Когда вся работа написана с помощью искусственного интеллекта, это вряд ли позитивная история. Безусловно, необходимы обработка и переформулирование мыслей с точки зрения грамматики. Искусственный интеллект — не панацея, но может выступить как плацебо.
Конечно, разные упрощения способствуют тому, чтобы меньше усилий прилагалось для достижения результата. Лучше, чтобы студенты сами формировали навыки: учились искать информацию, обрабатывать и верифицировать ее.
Не думаю, что это станет массовым явлением или правилом, которое примут вузы для написания диплома. Скорее, будет исключением.
Систему образования [такие методы] не разрушат, потому что она складывается из многоступенчатого обучения: либо специалитет, либо бакалавриат и магистратура. Диплом — это итоговая работа, которая на саму систему не влияет.
С точки зрения трудоустройства работодателю не столько важно, как был написан диплом и какой в нем процент уникальности. Он может поинтересоваться темой, но важнее будут навыки, компетенции и практический опыт.
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