Образование 11 апреля 2023, 07:17 Овчинский: программа повышения квалификации по аддитивным технологиям появилась в МТШ Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

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Новая программа повышения квалификации по аддитивным технологиям открылась в Московской технической школе, сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Владислав Овчинский. Он отметил, что на сегодняшний день это одно из самых из перспективных направлений в промышленном секторе.

Овчинский пояснил, что аддитивные технологии позволяют производить самые сложные изделия из металла, пластика и других материалов.

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«Мы активно развиваем данную сферу, поскольку видим в ней высокий потенциал для отрасли, а как следствие, и экономики города», — подчеркнул руководитель Департамента.

МТШ пополнила свою образовательную базу новой программой совместно с Российским химико-технологическим университетом имени Д. И. Менделеева.

Проректор по развитию образовательных программ и международной деятельности РХТУ Игорь Еремин обратил внимание, что именно непрерывное образование дает возможность постоянно повышать уровень собственной компетентности и востребованности в новых отраслях экономики.

Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

«Программа повышения квалификации, которую мы запускаем совместно с МТШ, предоставит слушателям широкие возможности для получения новых знаний в области технологий и материалов трехмерной печати», — сказал Еремин.

Помимо этого, по его словам, учащиеся смогут познакомиться с основными этапами жизненного цикла изделий, полученных методами аддитивных технологий.

Новая программа рассчитана на 16 академических часов и охватывает широкий спектр современных аддитивных технологий и методов 3D-печати. Ее подготовили как для специалистов в области моделирования технологических процессов, так и для всех, кто хочет получить профессиональную подготовку в этой сфере.

В рамках обучения слушатели изучат базовую концепцию аддитивных технологий и устройства 3D-печати. Их познакомят с основами моделирования, вычислительными методами и с основным программным обеспечением для 3D-печати.

По итогам аттестации будут выдавать удостоверения о повышении квалификации установленного образца.