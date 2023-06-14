Образование 14 июня 2023, 18:29 Овчинский: образовательная программа для повышения ESG-грамотности появится в Москве Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

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Столичное правительство и Московская торгово-промышленная палата запустят совместный образовательно-просветительский проект, который поможет повысить ESG-грамотность среди населения и бизнес-сообщества. Соответствующее соглашение подписали руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский и президент МТПП Владимир Платонов на Петербургском международном экономическом форуме.

ESG — это концепция управления, названная по лежащим в ее основе принципам. Среди них — ответственное отношение к окружающей среде (environment), высокая социальная ответственность (social) и превосходное качество корпоративного управления (governance). Концепция базируется на достижении Целей устойчивого развития (ЦУР).

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По словам Овчинского, специалисты столичного правительства и городских промышленных предприятий будут обмениваться опытом и знаниями в области реализации принципов ESG. Совместный проект позволит участникам делиться успешными кейсами в указанной сфере, а также внедрять в деятельность совместные образовательно-просветительские программы, отметил глава департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы.

«Мероприятия будут направлены на достижение целей устойчивого развития и улучшение инвестиционного климата столицы», — сообщил Овчинский.

Сегодня все больше московских предприятий ориентируются на тренд экологичности, совершенствуют корпоративную культуру и реализуют социальные проекты. Среди этих организаций не только крупные компании, но и средний и малый бизнес.

Предприятия, соблюдающие принципы ESG, более привлекательны для партнеров, в том числе Азиатско-Тихоокеанского региона. На внутреннем рынке России и Москвы такие компании начинают больше интересовать потребителей, для которых важны экологические аспекты при выборе товаров и услуг.

По словам Платонова, Московская торгово-промышленная палата активно внедряет принципы устойчивого развития и ESG. В ведомстве работают соответствующая профессиональная гильдия и специальный центр, сообщил президент МТПП.

«Сегодня консолидация усилий власти и делового сообщества в целях формирования общего вектора движения в области повестки ESG особенно актуальна», — подчеркнул Платонов.

Москва уже несколько лет активно следует ESG-повестке. Это позволило столице полностью обеспечить достижение показателей по шести ЦУР: «Достойная работа и экономический рост», «Качественное образование», «Недорогостоящая и чистая энергия», «Индустриализация, инновации и инфраструктура», «Гендерное равенство», «Борьба с изменениями климата».

Еще восемь проектов пока находятся на стадии реализации. Обеспечивать выполнение целей устойчивого развития позволяют механизмы государственно-частного партнерства, в том числе офсетные контракты, программа создания мест приложения труда и другие инструменты.