Образование 29 июня 2023, 14:11 Овчинский: 8 курсов по робототехнике и сенсорике запустили в «Московской технической школе» Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

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«Московская техническая школа» совместно с Российским технологическим университетом МИРЭА открыла восемь новых курсов в направлении «Робототехника и сенсорика». Об этом сообщил глава департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Он отметил, что применение роботов на промышленном производстве превратилось в обычное явление. Многие московские предприятия используют роботизированные системы, позволяющие автоматизировать операционные процессы, повысить производительность труда и минимизировать человеческий фактор, обратил внимание руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики.

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«„Московская техническая школа“ продолжает развивать образовательную базу и открыла восемь новых курсов по направлению „Робототехника и сенсорика“. Теперь столичным инженерам доступно 14 программ по этому направлению», — сообщил Овчинский.

На курсах готовят специалистов в сфере разработки автоматизированных и сенсорных систем, методов управлениями ими. Цели образовательных программ — сформировать российский рынок робототехники и сенсорики, а также решить проблемы дефицита квалифицированных кадров для промышленного сектора экономики.

«„Московская техническая школа“ создает в столице условия для получения актуальных знаний и навыков через повышение квалификации специалистов, которые уже давно заняты в промышленности», — отметил доктор технических наук профессор РТУ МИРЭА Алексей Романов.

По его словам, университет, со своей стороны, предоставляет все необходимое, чтобы работники предприятий познакомились с современными трендами и получили востребованные компетенции.

Темой одного из курсов стало техническое зрение для промышленных роботов. Образовательная программа даст представление о методиках настройки и работы промышленных систем технического зрения. В курс включили информацию об интеграции таких систем в робототехнические комплексы для распознавания, анализа, локализации и захвата деталей в рабочей области промышленных манипуляторов.

Другую образовательную программу посвятили взаимодействию роботов с подвижным конвейером. Слушатели курса получат полный набор практических умений, необходимых для реализации систем отбраковки, автоматической укладки и паллетирования работающего конвейера.

На курсе по диагностике и сервисному обслуживанию систем управления с применением специализированного программного обеспечения обучат общим подходам к диагностике неисправностей. Учащиеся узнают о возможностях выявления и исправления поломок при отсутствии у пользователя исходного кода от систем управления.

Базовый курс по программированию роботов разбили на две части. В рамках образовательной программы дают необходимые навыки и знания для работы с интерфейсами промышленных роботов. Благодаря этому учащимся будет проще войти в область. При необходимости слушатели курса смогут углубиться в особенности технических процессов и разобраться с подходами к решению задач в них.

Курс «Распределенная система управления технологическими процессами» тоже поделили на две части. Эта программа позволяет углубить знания по настройке систем и реализации алгоритмов управления при помощи языков программирования, применяемых для сбора информации о состоянии роботов на крупных роботизированных линиях. Также при помощи этих языков проводят предиктивную диагностику неисправностей роботов и оценивают себестоимость работы каждого в привязке к конкретным технологическим операциям.

Еще одну образовательную программу посвятили основам работы в специализированном ПО для программирования промышленных контроллеров. Этот курс ориентирован на разработчиков промышленных автоматизированных систем, конвейерных линий, а также вспомогательных систем. Учащиеся ознакомятся не только с интерфейсом и языками программирования, но и с удачными способами для реализации распределенных систем управления.