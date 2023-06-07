Эксклюзив 07 июня 2023, 18:14 (обновлено: 07 июня 2023, 23:04) Отменить образование? Писатель Беседин: страна и патриотизм начинаются именно с культуры и образования Ученицы на уроке в школе / РИА «Новости»

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Вокруг школьного образования разгорелась очередная дискуссия. На этот раз обсуждают, стоит ли задавать «домашнее задание» детям или нет? Может, и не нужно оно? О том, каким на самом деле должно быть обучение в школах и что от этого зависит, — в колонке писателя Платона Беседина для «360».

Далее — прямая речь.

Когда речь заходит о нововведениях в школах, всякий раз вздрагиваешь. Лицо хмурится. На нем рыболовным крючком изгибается вопрос: для чего? А именно — для чего трогать то, что, в общем-то, неплохо работало?

Да, советская система не была идеальной. Однако даже Кеннеди не просто так заявил, что США проиграли битву СССР за школьной партой.

Именно советское образование во многом и позволило стране совершить колоссальный прорыв во всех сферах. И что важно: давались фундаментальные знания. Я не идеализирую, повторюсь, а лишь свидетельствую.

Понятно, что в 90-е задача была одна — разрушать советское и на советское гадить. Сразу взялись за культуру и образование, потому что это — основа. Итог мы наблюдаем и пожинаем до сих пор. Это было именно что целенаправленное уничтожение того, что приносило народу пользу и радость.

Философ Ильин писал: «Образование без воспитания бесполезно». И, пожалуй, то, что школа перестала воспитывать, — главное упущение.

Второй кошмар — то, что образование отнесли к сфере услуг. Несколько десятилетий понадобилось для того, чтобы осмыслить ошибочность и порочность такого пути.

РИА «Новости»

И вот новые беды. Одна из них — бюрократия, когда несчастные педагоги вынуждены бесконечно заполнять отчеты. Плюс под вопрос поставлен авторитет учителя как таковой.

Третья же тотальная беда — это упрощение, объясняемое тем, что дети не справляются. Мол, Достоевский слишком труден для понимания. Тригонометрия — вообще кошмар. Еще и бедные детки перегружены домашним заданием.

Но ответьте, пожалуйста, как справлялись наши родители, деды и прадеды? Как чертили они циркулем? Как пользовались таблицами Брадиса? Как учился, в конце концов, я, когда писал рефераты в читальных залах библиотек, а сочинения рождались у меня в голове, а не скачивались из интернета? Хватит блеять о том, как трудно. Это блеяние смешно в эпоху тотального интернета.

Не надо думать, что дети не справятся. И уж точно не стоит изначально делать из них дебилов. Или это план такой? Намеренный?

Так мы же за сильную страну, мы за патриотизм, а все это начинается именно с культуры и образования. Они есть Альфа и Омега — краеугольные камни всего и вся.

И последнее — ключевое: надо систематически повышать не только авторитет педагога, но и статус, значимость образования в принципе. Показывать не блогеров с козявочным, как говорил Михаил Задорнов, образованием, а достойных — воспитанных, глубоких, высокоинтеллектуальных — людей.

РИА «Новости»

Замечу, кстати, что элиты, среди которых и рождают «инновации», используют как раз-таки совсем иную систему образования. Там все более чем консервативно и классически.

Никакой вам цифровизации. Никакой отмены домашних заданий. Педагоги нагружают учеников максимально, работают только вживую. При этом дети элит изучают, как в старые времена, и фехтование, и философию, и многое другое.

Так что, пожалуйста, хватит этих инсинуаций. Образование — фундамент, и его надо укреплять, а после возводить на нем здания, а не долбить ломами, имитируя бурную деятельность.