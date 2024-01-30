Образование 30 января 2024, 15:02 Отечественный производитель смазочных материалов развивает систему стажировок для студентов профильных вузов страны Автор фото: Стоян Васев

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«Газпромнефть — смазочные материалы» выступила организатором конференции по развитию системы практических стажировок для учащихся крупнейших высших учебных заведений России. Участниками встречи с экспертами и руководителями компании стали студенты МГУ имени М. В. Ломоносова, НИУ ВШЭ, Государственного университета управления, РЭУ имени Г. В. Плеханова и Сибирского федерального университета.

Будущие специалисты в сфере нефтепереработки, социологии, экономики и международных отношений познакомились с ключевыми бизнес-процессами и особенностями производства смазочных материалов. Эксперты компании рассказали о технологических компетенциях, которые будут востребованы в будущем, а также о возможностях профессиональной самореализации.

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Сотрудничество с профильными учебными заведениями — часть образовательного проекта «Газпромнефть-СМ» по подготовке квалифицированных специалистов для отрасли и компании. На регулярной основе студенты различных специальностей проходят оплачиваемые стажировки на производственных площадках компании в Подмосковье или Омске. Сотрудники оказывают экспертную поддержку учащимся при проведении научно-исследовательских работ, проводят семинары и курсы на базе университетов.

«„Газпромнефть-СМ“ активно сотрудничает с молодыми талантами и знакомит их с новейшими технологиями в области нефтепереработки. Развитие кадрового потенциала, поддержка рационализаторской и научной деятельности — постоянный фокус нашего внимания. У нас созданы все условия для профессионального роста начинающих специалистов», — рассказал генеральный директор «Газпромнефть — смазочные материалы» Анатолий Скоромец.

«Мы уделяем большое внимание развитию профессиональных навыков наших студентов. „Газпромнефть-СМ“ предоставляет уникальную возможность познакомиться с высокотехнологичным производством и получить экспертизу от сотрудников одной из крупнейших компаний отрасли. Благодаря этому будущие специалисты более глубоко погружаются в процессы и получают ценный опыт практической работы», — отметил проректор Государственного университета управления Дмитрий Брюханов.