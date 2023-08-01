Эксклюзив 01 августа 2023, 16:39 Охрану российских школ уравняют по ГОСТу. На смену вахтерам придут профессионалы? Подполковник ФСБ Филатов: курса подготовки охраны для безопасности школ недостаточно РИА «Новости»

Читать 360tv в

Охранников, работающих в российских школах, колледжах и детских садах, отправят на курсы подготовки для отражения вооруженных нападений и ликвидации террористических угроз. Об этом говорится в новом проекте ГОСТа об обеспечении безопасности дошкольных и образовательных учреждений. Подполковник ФСБ в отставке вице-президент международной антитеррористической ассоциации «Альфа» Алексей Филатов рассказал «360» о недостатках этой инициативы.

Экзамен на профпригодность

Тренировки и обучение противодействию экстремальным ситуациям, таким как захват заложников и предотвращение преступлений, обязательны для охранников, имеющих лицензию. Переучивать их не нужно, но навыки стоит проверить, заявил Филатов.

По его мнению, это поможет избежать случаев, когда на работу в частное охранное предприятие устраивается человек с купленной лицензией.

«Необходимо, чтобы охранники проходили обучение и сдавали экзамены, потому что не каждый человек отвечает требованиям, которые предъявляют охранникам. Любая профессия требует квалификации», — подчеркнул собеседник «360».

РИА «Новости»

Главный вопрос заключается в том, кто станет проводить такое обучение. У сотрудников полиции, Росгвардии и даже ФСБ необходимой квалификации нет, а количество школ и образовательных учреждений в России очень велико, отметил Филатов.

«Думаю, можно обязать руководителей всех охранных предприятий пройти обучение для проведения таких мероприятий и их силами проводить подготовку сотрудников», — предложил подполковник ФСБ в отставке.

Такие тренировки помогут действующим охранникам скорректировать свои действия в экстремальных условиях.

РИА «Новости»

Вахтеры вместо охраны

Сегодня охраной большинства школ занимаются пенсионеры, которые не в состоянии дать отпор вооруженному злоумышленнику, добавил Филатов. Отправлять их на дополнительное обучение он посчитал бесполезным.

Это происходит потому, что для организации охраны образовательного учреждения проводят тендеры, на которых, как правило, побеждают те, кто демпингует ценами. В этой ситуации приходится сокращать количество и качество работников. Алексей Филатов

По словам собеседника «360», по большей части нанимают тех, кто готов за маленькие деньги работать вахтовым методом и 20 или 30 дней сидеть в школе.

«Понятно, что это не охранники, а вахтеры. Поэтому нужен такой личный состав, который станет адекватно реагировать на любой нештатный случай», — добавил Филатов.

Он подчеркнул, что, помимо найма профессионалов, учебные заведения должны отвечать требованиям по техническому оснащению. К примеру, без турникета школа работать не должна.

РИА «Новости»

Профилактика насилия

Чтобы снизить число случаев насилия в образовательных учреждениях, необходимо усиливать цифровизацию и подключать искусственный интеллект, который станет реагировать на изменения обстановки вокруг таких заведений.

Есть огромные массивы информации, которые помогут предотвратить нападения на школы и детские сады. Известно много случаев, когда вооруженный злоумышленник проходит несколько кварталов и доходит до учебного заведения. Но на него никто не реагирует: ни прохожие, ни службы, которые следят за камерами наблюдения. Алексей Филатов

Филатов напомнил, что обычно люди, устраивающие расстрелы в школах, готовят «манифесты» и публикуют их в открытом доступе. На это тоже необходимо реагировать, чтобы не допустить очередной трагедии.

В качестве еще одной меры профилактики собеседник «360» предложил проводить учебные «нападения» с участием сил быстрого реагирования или нарядов полиции. Такие меры помогут приучить охранников и учеников школ грамотно реагировать на нештатные ситуации.