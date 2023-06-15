Эксклюзив 15 июня 2023, 18:20 «Образование должно быть суперсовременным». Ректор МГИМО рассказал о тенденциях развития вузов Ректор МГИМО Торкунов рассказал о развитии вузов в современных условиях РИА «Новости»

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Высшее образование должно полностью отвечать требованиям времени и, если необходимо, меняться вместе с ним. Ректор МГИМО Анатолий Торкунов на полях Петербургского международного экономического форума рассказал «360», какие проекты сейчас вышли на первый план в вузах, в частности в его институте.

Правильный курс

«Мы не забываем о международном сотрудничестве: появляются новые партнеры, укрепились отношения со старыми партнерами. Сегодня создаются сетевые программы, когда университеты по стратегическим проектам, которые они для себя определили, сотрудничают с другими вузами. И не только в Москве — у нас уже есть приятное и перспективное сотрудничество с Камчатским университетом, соглашение подпишем завтра», — отметил ректор МГИМО.

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По его словам, все больше вузов (уже 162) участвуют в сетевом взаимодействии, независимо даже от их финансовых возможностей, и это «правильный курс».

Он добавил, что есть маленькие отраслевые университеты и их выпускники очень нужны отраслям, но важно, чтобы отраслевые специалисты были при этом экспертами широкого профиля.

Обновление знаний идет каждые три-пять лет, так что всем нашим вузам нужно собраться в кулак, чтобы мы могли его обеспечивать. Анатолий Торкунов ректор МГИМО

Вузы стали открывать новые стратегические проекты. К примеру, в МГИМО есть несколько связанных с сельским хозяйством, которое успешно развивается в московском регионе. Растет объем экспорта, и нужны специалисты, которые могут этим заниматься, пояснил собеседник канала. По его словам, вуз даже возобновил обучение по нескольким языкам, по которым когда-то его закрыл, в частности по тагальскому языку — одному из основных на Филиппинах.

Программирование для гуманитариев

Сейчас открывается интересный проект в сфере туризма.

«Мы привыкли, что под туризмом мы в значительной степени понимаем туризм за рубеж, а сегодня понимаем, как важно развивать туристическую отрасль внутри страны. И мы планируем выпустить туристический атлас, работаем с вузами и Юга России, и Сибири. Атлас будет предполагать разные туристические маршруты, которые давно, кстати, существуют в других странах, — например, гастрономический маршрут или экологический», — пояснил Торкунов.

Он напомнил о работе проекта «Русские школы за рубежом». При вузе уже функционирует лицей в Ташкенте, детский класс в Киргизии. Идет работа над тем, чтобы открыть русскую школу в Турции.

«По проектам все энергичнее финансируется, есть дополнительная поддержка вузов, ну, а самое главное, все это нас побуждает все время размышлять, стараться сделать так, чтобы образование было суперсовременным и чтобы наши выпускники вузов умели быстро подстраиваться под меняющуюся ситуацию», — подчеркнул ректор МГИМО.

РИА «Новости»

По линии цифровой кафедры ребят обучают основам IT и программированию. Уже 700 человек прошли такую подготовку, в том числе «совершеннейшие гуманитарии».

«Я сразу сказал, что все способны это освоить, несмотря на то что это, в общем, достаточно сложно. Но мы бы никогда не сделали это сами, если бы не наше сотрудничество в той же школе Сбербанка, которая имеет потрясающую базу для такого рода подготовки», — добавил Торкунов.

Популярности не теряют традиционные направления обучения в МГИМО: экономика и право, международные отношения и госуправление. Но теперь стало много специализаций — под сотню, каждый год открываются новые направления, в том числе по искусственному интеллекту вместе с другими вузами. По словам Торкунова, невозможно в одном вузе иметь специалистов по очень широкому профилю. По мнению ректора, в этом году приоритеты абитуриентов сохранятся.

«А если говорить о магистратуре, где уже идет более узкая специализация, более узкая, будут в том числе новые востребованные программы подготовки», — отметил ученый.

Он упомянул о магистратуре по сельскому хозяйству, сырьевым рынкам, туризму.

Широкий кругозор

По мнению Торкунова, даже те студенты, которые поступают на гуманитарные специальности, должны сдавать математику. Большая потребность в приличном уровне математических знаний у студентов есть и в сфере юриспруденции, и в международных отношениях: сегодня приходится работать и «с большими данными». Юридический ратует за то, чтобы поступающие сдавали математику профильного уровня. Торкунов подчеркнул, что в его вузе принимают во внимание в том числе оценку по базовой математике в школе.

Нам хочется видеть выпускников с широким кругозором. Поэтому мы очень внимательно смотрим на тех, кто был в волонтерском движении, работал в творчестве, в самом разном. И мы хотим, чтобы они, находясь в университете, свои потребности в этом полностью реализовали: не только получали знания по профильной специальности, но и были людьми широкого кругозора, которые хотят активно участвовать в общественной жизни. Анатолий Торкунов ректор МГИМО

Торкунов констатировал, что доволен и гордится своими студентами. В основном это «замечательные ребята», многие из них добиваются успехов после окончания обучения.