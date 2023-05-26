Образование 26 мая 2023, 00:51 Образование — дело тонкое. Почему уроки труда в российских школах потеряли актуальность Учитель истории Казаков: внедрение уроков по труду в школы не оправдает ожидания Комитет лесного хозяйства МО

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В Госдуму внесли законопроект, согласно которому в школьниках хотят воспитывать трудолюбие и уважение к труду. Предполагается, что учеников начнут привлекать к высадке деревьев и цветов, помощи в библиотеках и других мероприятиях. Подобная практика уже была в Советском Союзе, застали ее и дети «нулевых». Но если тогда действовала десятилетиями проверенная система, то сейчас образовательная сфера к нововведениям не готова. Да и учителя вряд ли обрадуются новой бумажной волоките.

Школьники как созидатели труда

Соавтором внесенного в Госдуму законопроекта стала председатель комитета по просвещению Ольга Казакова. По ее словам, инициатива предлагает рассматривать школьника не как наблюдателя за трудом других, а как созидателя. У учеников, отметила Казакова, сформируется чувство личной привязанности к делу и ответственности за результат. Все это поможет подросткам ценить результаты своего труда в будущей работе.

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Проект закона предполагает, что детей обяжут участвовать в общественно-полезном труде. Ученики будут высаживать деревья на школьном дворе, оформлять классы перед мероприятиями и даже помогать в библиотеках и музеях.

А если есть школьный театр, то дети могут и декорации, костюмы сами делать. В спортивном зале много инвентаря, которым ученики пользуются. И собрать после занятий, разложить такой инвентарь, следить за его сохранностью — вполне правильное и доступное для школьников дело. Ольга Казакова председатель комитета ГД по просвещению

По ее мнению, соблюдение чистоты и порядка в школах не должно зависеть от желания или нежелания учеников. А перед тем, как отправить ребенка на общественно-полезные работы, в школах будут учитывать их возраст и особенности здоровья.

Казакова добавила, что предложенный законопроект поможет усовершенствовать школьную программу по труду.

О возвращении уроков труда в российские школы говорил и глава Минпросвещения Сергей Кравцов. Он отметил, что сейчас министерство изучает этот вопрос. В школах проводят занятия по технологии. Но именно на уроках труда, подчеркнул Кравцов, у учеников появится возможность сделать что-то своими руками.

РИА «Новости»

Прибавится бумаг к отчетам

Сам по себе труд — история полезная и вполне нормальная. Но любая инициатива должна быть своевременной и обдуманной, заявил «360» член Совета межрегионального профсоюза работников образования «Учитель», учитель истории и обществознания Дмитрий Казаков.

Внедрение подобных уроков не имеет никакого отношения к реальности. Это смахивает на некий консерватистский тренд с возвращением к советскому прошлому. Но по факту ничего не значит, отметил эксперт.

Я учился в школе, у нас был труд, мы все трудились, и ничего плохого в этом не было. Вопрос в том, что любая инициатива должна быть своевременной и обдуманной. <…> Образовательный процесс — штука тонкая, он долго настраивается. И просто так что-то внедрять, даже что-то позитивное — популизм, ничего путного из этого не выйдет, не получится. Дмитрий Казаков учитель истории и обществознания

За последние несколько лет подобных инициатив в школах по принципу «давайте вспомним СССР и повторим» было предостаточно. Возвращение к прошлому сейчас ничего не даст, заверил учитель. Да и для полноценного внедрения нового урока нужно подготовить кадры, обеспечить школы всем необходимым и продумать образовательную программу.

«Давайте мы сейчас с сентября это введем. Как это будет работать? <…> Будет только очередная шумиха, шарахание по школе от этого всего нового. Теперь прибавится к отчетам, как мы сажаем деревья. <…> Кроме как назвать это вредительством я [сказать ничего] не могу. Вредительство образовательному процессу, потому что необдуманно. Глупо думать, что это получится», — выразил уверенность педагог.

РИА «Новости»

Современный труд — творчество

Кроме того, понятие труда достаточно широкое. Нужно понимать, что под этим подразумевается. А внедрение чего-то нового в образовательную программу подразумевает, что из нее могут что-то убрать, подчеркнул Казаков.

«Ну что, везде деревья будут сажать? А в степях что будут делать? <…> Куда это интегрируется? Значит, что-то забирается из образования, что-то вносится. <…> Жизнь меняется, труд меняется. Если раньше было больше физического труда, то сейчас больше творческого», — констатировал он.

Вероятно, что родители не с радостью воспримут очередное нововведение. А многие директоры и управленцы ради выслуги будут стараться по полной программе внедрить труд в школьную программу.

Это будет дополнительный конфликт между учителями, родителями и учащимися. Не добавит позитива в школы, никак. Хотя я могу точно сказать, что такой предмет, как труд — вполне нормальное явление. По крайней мере, об этом предмете из моего детства только позитивные впечатления. Но это была система, созданная девятилетиями, и она работала. Дмитрий Казаков

За прошедшие 30 лет направление сильно деформировалось. Да и в целом жизнь кардинально изменилась. Поэтому с внедрением такого предмета, как труд, образовательная сфера хлебнет немало проблем, заключил учитель.

Труд развивает

Депутат Госдумы, публицист Анатолий Вассерман лично участвовал в обсуждении законопроекта. По его словам, в нем не говорится об обязательном привлечении детей к труду. Основная цель идеи в том, чтобы все ученики могли участвовать в общественно-полезном труде. Другими словами, внедрение этого урока нужно, чтобы спокойной привлекать школьников к полезной деятельности и не спрашивать каждый раз разрешения у родителей.

Чтобы не надо было спрашивать каждый раз разрешения у родителей на каждый «чих». А чтобы родители, не считающие такой труд приемлемым для своих детей, сами об этом заявляли. Чтобы труд по умолчанию считался разрешенным для всех. С моей точки зрения, это совершено правильно. Анатолий Вассерман Депутат Госдумы, публицист

Парламентарий упомянул высказывание философа Аристотеля: «Человек — животное общественное». У этой фразы есть несколько смыслов. Один из них, как уточнил Вассерман, заключается в зависимости саморазвития от ощущения общественной значимости.

«Человек, чувствующий, что плоды его труда востребованы другими, чувствует себя значительно лучше. И развивается значительно быстрее, чем человек, чувствующий, что он никому, кроме себя самого, по сути не нужен», — подчеркнул публицист.

Поэтому участие школьников в полезной трудовой деятельности пойдет им на пользу. Подобные занятия поспособствуют развитию подростков в самых разных направлениях, заключил Вассерман.