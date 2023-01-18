Эксклюзив 18 января 2023, 22:26 О бедных студентах замолвите слово. Повысят ли в России стипендии? Депутат Бессараб предложила вернуть распределение для студентов-бюджетников РИА «Новости»

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В правительстве рассмотрят законопроект, который установит размер студенческих стипендий на уровне не ниже МРОТ. Об этом со ссылкой на свои источники сообщили «Известия». Мера потребует выделения из бюджета колоссальных средств — 700 миллиардов рублей ежегодно. Член комитета Госдумы по труду и социальной политике Светлана Бессараб объяснила «360», как скоро могут принять этот законопроект и в каких еще мерах поддержки нуждаются студенты.

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Далее – ее прямая речь.

Меры поддержки нужно расширять

Сегодня студенты составляют социальную группу, которая, с одной стороны, является общественно значимой, активной, среди них много волонтеров, а с другой стороны — ребята зачастую очень сильно нуждаются в поддержке государства.

Что касается стипендий, в этом вопросе мы существенно отстаем даже от показателей, которые были в СССР. Конечно, вопрос надо подтягивать, обеспечивать наших студентов хотя бы на уровне минимальных жизненных потребностей.

Поэтому, я считаю, увеличение стипендий — это очень важно. Приятно, что сегодня мы помогаем на уровне государства хотя бы тем студентам, которые являются молодыми родителями, но меры поддержки нужно расширять.

РИА «Новости»

Добавлю, что стипендию, конечно, должны получать только студенты-очники, обучающиеся на бюджетной основе. Заочники имеют возможность работать и, как правило, делают это.

Сейчас шансы на принятие такого законопроекта невелики. Но это не значит, что не стоит готовить законодательную базу и думать о том, как двигаться в сторону увеличения стипендий для студентов.

Три года отработал – и свободен

Дополнительно нужно создавать условия для выдачи так называемых «длинных кредитов» от государства для студентов под маленький процент, чтобы дети из малообеспеченных семей имели возможность поступить и учиться, а оплатить образование уже потом в течение жизни.

Но есть и другой момент. В России ежегодно растет количество бюджетных мест по востребованным специальностям. Считаю, нам уже необходимо переходить к более серьезному рассмотрению вопроса о распределении — для тех, кто окончил высшее или среднее специальное учебное заведение по самым востребованным специальностям на бюджетной основе.

Я не говорю сейчас об обучении на платной основе. Если человек окончил «платку», да — он совершенно свободен в своем выборе. Но если студент получал образование за счет государства, то должен помочь стране в вопросе заполнения вакансий.

Это касается врачей, учителей, работников культуры. Особенно это актуально для сельской местности. Три года отработал — и будь свободен. Такие меры предусмотрены, на самом деле, в большинстве стран мира.