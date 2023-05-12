Россия вернется к традиционному получению высшего образования — специалитету. Европейская система в стране не прижилась. Новые правила стандартов «вышки» — лишь переходный этап к классическому образованию. Деление на бакалавриат и магистратуру россиянам не подходит по определению. Стране нужны полноценные специалисты.

Сначала пилотный проект запустят в шести вузах страны — в Балтийском федеральном университете имени Канта в Калининграде, Московском авиационном институте, Московском институте стали и сплавов, Московском педагогическом государственном университете, Санкт-Петербургском горном университете и в Томском госуниверситете.

Срок получения «вышки» — от четырех до шести лет, а обучения в магистратуре займет от года до трех. Это зависит от конкретной квалификации и профиля подготовки. В пилотном проекте также указано, что поступить в магистратуру можно будет сразу после прохождения специалитета. Вторым высшим образованием оно считаться не будет.

Президент России Владимир Путин подписал указ о пилотном проекте по изменению получения высшего образования . Он предусматривает два уровня обучения — базовый и специализированный. Аспирантуру отнесут непосредственно к профессиональному образованию.

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Хорошо забытое старое

Руководитель Всероссийского фонда образования, сопредседатель движения «Образование для всех», член-корреспондент Российской академии естественных наук (РАЕН) Сергей Комков отметил, что подобный пилотный проект — переходный вариант к старой системе образования.

Далее — его прямая речь.

Я думаю, что это переходный вариант. Нас ждут еще впереди перемены, мы вернемся все-таки к нашему старому варианту образования.

[Временное] сохранение магистратуры — дань тому, что мы не можем резко выйти из системы, в которую вляпались благодаря руководителям нашей системы образования в начале 2000-х годов. Они очень хотели влезть в европейскую систему и стать ее частью.

Мы так частью европейской системы и не стали. Дипломы наши как не признавали, так и не признают до сих пор. А вот свою классическую систему, которая существовала, мы сломали. Поэтому создали трехуровневую — бакалавриат, магистратура, аспирантура. Вот она была и фактически пока еще продолжает существовать. Поэтому нужно говорить не о двухуровневой, а о трехуровневой системе.

Сейчас мы все-таки в большей части вузов действительно постепенно переходим к двухуровневой системе — специалитету и аспирантуре. Она более приемлема для нашей страны, когда готовят целостного специалиста, востребованного в определенной сфере жизни нашего общества.

Об этом можно говорить в сфере медицины, педагогики, культурной, социальной. И, естественно, инженерные кадры, где тоже нужно готовить целостного специалиста. Там никакая система деления на бакалавриат и магистратуру не подходит по определению.

Потом после того, как человек получает в руки готовую полноценную специальность, он может дальше продолжать углубленное изучение и научную карьеру в аспирантуре. Это уже второй уровень, более глубокий.

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Поскольку очень много по этому поводу было мнений, очень много идет дискуссий, все-таки президент пошел по пути, который ему предложили чиновники правительства и Минобразования, и подписал такой переходный вариант.

При этом все-таки введена такая система как специалитет. Потому что и специалитет у нас тоже сейчас предусмотрен по целому ряд специальностей.

Думаю, что пройдет некоторое время, может быть, два-три года, от силы пять лет, и мы все равно вернемся к нашей традиционной системе — это полноценный специалитет.

А потом уже подготовка научная, то есть аспирантура или адъюнктура по каким-то отдельным направлениям.

И никакой магистратуры у нас не будет. Потому что это не наша система. Это система западно-европейская, она возникла там еще в начале XVI века на основе европейского и монастырского образования. И для России она непригодна.