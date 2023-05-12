12 мая 2023, 23:48
Непригодная магистратура. Возвращение к классическому образованию в России неизбежно
Членкор РАЕН Комков: через 5 лет Россия вернется к прошлой системе высшего образования
Россия вернется к традиционному получению высшего образования — специалитету. Европейская система в стране не прижилась. Новые правила стандартов «вышки» — лишь переходный этап к классическому образованию. Деление на бакалавриат и магистратуру россиянам не подходит по определению. Стране нужны полноценные специалисты.
Новая система высшего образования
Президент России Владимир Путин подписал указ о пилотном проекте по изменению получения высшего образования. Он предусматривает два уровня обучения — базовый и специализированный. Аспирантуру отнесут непосредственно к профессиональному образованию.
Срок получения «вышки» — от четырех до шести лет, а обучения в магистратуре займет от года до трех. Это зависит от конкретной квалификации и профиля подготовки. В пилотном проекте также указано, что поступить в магистратуру можно будет сразу после прохождения специалитета. Вторым высшим образованием оно считаться не будет.
Кабмин утвердит новые правила образовательных стандартов для получения высшего образования до 30 июня.
Сначала пилотный проект запустят в шести вузах страны — в Балтийском федеральном университете имени Канта в Калининграде, Московском авиационном институте, Московском институте стали и сплавов, Московском педагогическом государственном университете, Санкт-Петербургском горном университете и в Томском госуниверситете.
Хорошо забытое старое
Руководитель Всероссийского фонда образования, сопредседатель движения «Образование для всех», член-корреспондент Российской академии естественных наук (РАЕН) Сергей Комков отметил, что подобный пилотный проект — переходный вариант к старой системе образования.
Далее — его прямая речь.
Я думаю, что это переходный вариант. Нас ждут еще впереди перемены, мы вернемся все-таки к нашему старому варианту образования.
[Временное] сохранение магистратуры — дань тому, что мы не можем резко выйти из системы, в которую вляпались благодаря руководителям нашей системы образования в начале 2000-х годов. Они очень хотели влезть в европейскую систему и стать ее частью.
Мы так частью европейской системы и не стали. Дипломы наши как не признавали, так и не признают до сих пор. А вот свою классическую систему, которая существовала, мы сломали. Поэтому создали трехуровневую — бакалавриат, магистратура, аспирантура. Вот она была и фактически пока еще продолжает существовать. Поэтому нужно говорить не о двухуровневой, а о трехуровневой системе.
Сейчас мы все-таки в большей части вузов действительно постепенно переходим к двухуровневой системе — специалитету и аспирантуре. Она более приемлема для нашей страны, когда готовят целостного специалиста, востребованного в определенной сфере жизни нашего общества.
Об этом можно говорить в сфере медицины, педагогики, культурной, социальной. И, естественно, инженерные кадры, где тоже нужно готовить целостного специалиста. Там никакая система деления на бакалавриат и магистратуру не подходит по определению.
Потом после того, как человек получает в руки готовую полноценную специальность, он может дальше продолжать углубленное изучение и научную карьеру в аспирантуре. Это уже второй уровень, более глубокий.
Поскольку очень много по этому поводу было мнений, очень много идет дискуссий, все-таки президент пошел по пути, который ему предложили чиновники правительства и Минобразования, и подписал такой переходный вариант.
При этом все-таки введена такая система как специалитет. Потому что и специалитет у нас тоже сейчас предусмотрен по целому ряд специальностей.
Думаю, что пройдет некоторое время, может быть, два-три года, от силы пять лет, и мы все равно вернемся к нашей традиционной системе — это полноценный специалитет.
А потом уже подготовка научная, то есть аспирантура или адъюнктура по каким-то отдельным направлениям.
И никакой магистратуры у нас не будет. Потому что это не наша система. Это система западно-европейская, она возникла там еще в начале XVI века на основе европейского и монастырского образования. И для России она непригодна.
Владимир Путин
Образование
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