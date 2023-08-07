Эксклюзив 07 августа 2023, 19:45 «Нельзя продавать». Учебники по русскому языку, истории и литературе призвали сделать бесплатными Политолог Ярошенко: учебники по истории и русскому языку надо выдавать бесплатно РИА «Новости»

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Учебники по истории России, русскому языку и литературе необходимо сделать бесплатными, заявил «360» политолог Алексей Ярошенко. По его словам, эти книги должны оставаться в семьях, чтобы люди в любой момент могли вернуться к изученному материалу.

Сделать образование доступнее

Решение продавать учебники по истории России для 10-х и 11-х классов эксперт назвал неправильным.

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«Учебники по истории и русскому языку должны быть для всех классов полностью бесплатными. Нельзя продавать в магазине, их должны только раздавать — всем ученикам, родителям. Повторюсь — полностью бесплатными должны быть учебники по русскому языку, по литературе и по истории России. Вот эти три направления должны быть полностью бесплатными», — подчеркнул Ярошенко.

По его словам, для россиян с небольшими доходами будет довольно проблематично потратить почти тысячу рублей на учебник по истории.

Оставить знания в семье

Алексей Ярошенко напомнил, что существует формат, при котором учебные пособия закупают школы, а в начале года выдают учебники. Однако книги затем нужно возвращать.

«Учебники должны оставаться в семьях, поэтому они должны быть бесплатными — чтобы <…> в любой момент к ним можно было вернуться, что-то перечитать, чтобы люди могли делать для себя пометки. Это позволит сделать, с одной стороны, более доступным образование, с другой стороны — позволит людям, когда учебники будут в семьях, глубже проникать в материал», — объяснил собеседник «360».

Он уточнил, что «продавать историю своей страны, язык своей страны и литературу своей страны» неправильно.

«Государство должно найти деньги на то, чтобы по этим трем школьным дисциплинам издать бесплатные учебники и распространить их среди всех школьников, чтобы у каждого школьника был свой личный учебник истории России <…> не за 850 рублей, а бесплатный», — заявил политолог.

Помощник президента Владимир Мединский рассказал, что в новом учебнике по истории России переписали несколько глав. Он уточнил, что книга будет стоить 849 рублей.