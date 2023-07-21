Образование 21 июля 2023, 16:28 «Не стоит заставлять детей». Закон о трудовом воспитании — забота или подражание СССР? Учитель Казаков: закон ГД об обязательном труде в школах вряд ли изменит воспитание детей Изображение, сгенерированное с помощью нейросети / Телеканал «360»

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Госдума приняла сразу во втором и третьем чтениях поправки к закону «Об образовании». Они вводят принципы трудового воспитания школьников — «в целях развития у детей чувства причастности к единому делу, выработки активной жизненной позиции, умения ориентироваться в социуме образовательные организации». Приживется ли это требование в российских школах и действительно ли «труд из-под палки» — хорошая затея, разбирался «360».

1 Цель закона о трудовом воспитании школьников Обязательный школьный труд Документ рассматривали депутаты всех фракций Госдумы во главе с председателем комитета по просвещению Ольгой Казаковой. Его внесли в мае 2023 года, а в первом чтении приняли 28 июня. Второе и третье чтения прошли в четверг, 20 июля. Новый закон расширяет понятие «воспитание» и уточняет его как «деятельность, направленную в том числе на формирование у обучающихся трудолюбия, ответственного отношения к труду и его результатам», сообщил ТАСС. «В целях усиления роли труда в воспитательном процессе проектом федерального закона предлагается скорректировать понятие воспитания, дополнив его составляющей, направленной на формирование у обучающихся трудолюбия, ответственного отношения к труду и его результатам», — отметили в пояснительной записке к закону. Школьники убирают мусор с прибрежной зоны Истринского водохранилища. / РИА «Новости» Согласие родителей или законных представителей и самих детей учитывать не будут. Авторы поправок заверили, что такой подход позволит выработать у школьников «активную жизненную позицию» и «умение ориентироваться в социуме». По мнению председателя Госдумы Вячеслава Володина, «если ребенок будет трудолюбив», к нему «придет гармония». Теперь школьники будут обязаны «выполнять трудовую деятельность»: прибираться в классе, ухаживать за пришкольной территорией, помогать в библиотеке. Детей смогут привлекать к участию «в общественно полезном труде» с учетом их «возрастных и психофизических особенностей». Школьники во время открытия модернизированной модельной библиотеки им. А. Кухно в селе Криводановка Новосибирской области. / РИА «Новости» Возвращение серебряных медалей и замена ОБЖ Закон также вводит предмет «Основы безопасности и защиты Родины» вместо «Основ безопасности жизнедеятельности», его дополнят курсами начальной военной подготовки для детей. С 1 сентября выпускникам школ, окончившим 11-й класс и сдавшим экзамены на отлично по всем предметам, снова будут выдавать золотые медали «За особые успехи в учении» первой степени. При наличии не более двух оценок хорошо — серебряные медали «За особые успехи в учении» второй степени. Серебро для школьников убрали в 2014 году, когда ввели единую федеральную медаль «За особые успехи в учении». РИА «Новости»

Далее — прямая речь собеседников «360».

2 Уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан Ирина Волынец: нововведения на благо наших детей Что значит «без согласия родителей»? Урок труда ввели как обязательный школьный предмет, то есть по нему будут выставлять оценку так же, как по математике или по русскому языку. На предметы для ребенка, который обучается в школе, не требуется согласие родителей. Учитывая различные обсуждения и мнения, депутаты решили ввести такое дополнительное объяснение в соответствии с законом. Оно предусматривает, что согласие родителей не нужно. РИА «Новости» Семейное обучение У нас есть формат семейного обучения, когда личное дело школьника лежит дома у родителей, а ответственность за его знания — на их плечах. Родители по своему желанию могут перевести ребенка на этот формат, тем не менее аттестацию обучающийся все равно проходит. Если ребенок находится на семейном обучении, но не проходит итоговую аттестацию, появляются сомнения у соответствующих органов в добросовестном исполнении родительских обязанностей. РИА «Новости» Возникает вопрос: как будут выставлять оценку по обязательному предмету труда, если ребенок на семейном обучении? Должен ли будет ребенок приходить в школу и выполнять задания, чтобы получить оценку? Либо детей на подобном формате обучения освободят от этого школьного предмета? Пока разъяснений нет, но будем смотреть, как будет развиваться вся ситуация. РИА «Новости» Школьная жизнь В школах сейчас активно развивается музейное движение. Во многих учреждениях создают выставки, а где это уже практикуют, то совершенствуют это направление. Но желание должно быть и от самих школьников. Все-таки инициатива должна исходить не только от руководства, но и от детей и их родителей. В противном случае, как мы с вами видим, многие нововведения могут воспринимать в штыки. Инициативу должны рассматривать как движение навстречу друг другу, чтобы не было ощущения, что кто-то кого-то заставляет. Главное — общение родителей и учителей Директорам и завучам я хочу пожелать, чтобы они усилили контакт и диалог с семьями школьников. Родители — это союзники, и обе стороны должны быть партнерами в обучении ребенка, а не противодействующими сторонами. Чтобы снять какие-то недоразумения и возражения, нужно общаться, отвечать на эти вопросы и аргументировать свою точку зрения. Конечно, главный аргумент — все эти нововведения мы делаем исключительно на благо наших детей. Праздничная линейка во время церемонии открытия новой средней образовательной школы № 220 в Новосибирске. / РИА «Новости»

3 Член совета межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» Дмитрий Казаков: заставлять трудиться с помощью закона — странно Труд из-под палки Сейчас есть некий тренд в образовании — продвигать инициативы, связанные якобы с возвращением традиционных ценностей и правил, которые существовали в СССР. Это просто политическое решение, не имеющее отношения ни к воспитанию, ни к образованию. Не стоит заставлять детей выполнять какую-то работу, нужно, наоборот, прививать определенное желание, чтобы школьники сами хотели трудиться и помогать. Это не должно происходить по схеме: внести в бумагу «очень важную» поправку и ждать, пока из-за этого якобы все изменится и все дети побегут трудиться и работать. Из-под палки вообще редко когда бывает хороший и созидательный труд. Работа без мотивации Надо создавать новую мотивацию. Прививать ее с помощью пропаганды: создавать условия и стимулы, чтобы дети занимались, по сути, волонтерством. Можно назвать эту деятельность таким словом, а не издавать законы репрессивного характера. Есть такие предубеждения, что советское образование было очень хорошим. И его положительная черта была связана с тем, что там всех к чему-то принуждали. Это совершенно странный стереотип. На самом деле, все было совсем не так. Сейчас под углом советского образования идет тенденция, мол, давайте придумаем закон и заставим работать школьников. Дети из-за этого будут учиться хорошо, забудут гаджеты, все будут ходить строем и выполнять распоряжения «партии». Ученики средней школы села Костенки Хохольского района Воронежской области на уроке труда в столярной мастерской. / РИА «Новости» Отношения потребитель — услуга Воспитание от такой схемы лучше не станет. Наоборот, может доставить кучу новых проблем. За последние 30 лет у нас возникла система взаимоотношений родителей и образования, согласно которой школа — институт оказания услуг. То есть школа считается условным «магазином», где есть потребители в виде родителей и детей и учителя — те, кто оказывает услуги. Общество привыкло к этой модели, однако, я считаю, это не очень хорошо и правильно. И вдруг одним росчерком пера все меняют: теперь детей будут в приказном порядке воспитывать и учить с помощью таких инициатив. Родители учеников во время праздничных мероприятий, посвященных Дню знаний, в школе № 94 в Краснодаре. / РИА «Новости» Изменит ли что-то закон? Сразу ситуацию закон не изменит. Это долгая и планомерная работа, которую нужно практиковать при помощи учителей, общественности и самих родителей. Конечно, детей надо приучать к труду, это бесспорно. Но не с помощью таких мер. Вообще, мне кажется, что кто-то в очередной раз захотел понравиться высокому начальству, показав, как сейчас резко все поменяют.