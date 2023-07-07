Эксклюзив 07 июля 2023, 21:02 «Нас обозвали, унизили». В Краснодаре девочку не взяли в 10-й класс из-за окрашенных волос Школьницу из Краснодара не взяли в 10-й класс из-за синего цвета волос Pxhere

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В одной из школ Краснодара девушку не взяли в 10-й класс из-за цвета волос. Мать подростка в беседе с «360» заявила, что им отказали в грубой форме, нахамив и накричав.

Крики и истерика

«Случилось то, что нас обозвали, нахамили, нагрубили, унизили. В виде крика, истерики. У нас директор и завуч умеют только так общаться с родителями», — сказала женщина.

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Девочка училась в этой школе с первого по девятый классы. Вместе с матерью она пришла в заведение, чтобы написать формальное заявление о переводе в 10-й класс. Причем школьница претендовала на первую волну зачисления, так у нее в аттестате три четверки, а все остальные — пятерки.

«Но окрашенные волосы. И когда мы подошли к директору, она устроила нам скандал, в котором не признается», — заявила Елена.

Скандал был не в кабинете, а на первом этаже школы. Его, как отметила мать девочки, слышали другие люди, в том числе охранник.

На нас кричали, дочка начала плакать, испугалась, потому что разговаривать нормально они не умеют. Это обычно у нас в школе — только орут. Я попросила отказ в письменному виде с указанием причины. Мать школьницы

Женщине отказали в просьбе и, по ее словам, начали кричать, что та не имеет права командовать и приказывать. Сама мать подростка пояснила, что хотела решить вопрос цивилизованным путем. Она подчеркнула, что не участвовала в скандале и не отвечала на грубость.

«Они нам швырнули наши бумаги и убежали, дав понять, что далее разговор окончен. Дочка выскочила на улицу, я побежала за ней, потому что рядом дорога, а она в состоянии шока была. Бумагу, которую нам тыкали, в ней ничего про цвет волос не указано. Бумаги у меня сейчас на руках», — уточнила она.

По ее словам, в школе подменили документы на другие с указанием о запрете на цвет волос. Но женщина заверила, что подписывала другую — ту, которая у нее на руках.

«То есть они подлог совершили, получается, вместе с отделом образования», — сказала мать старшеклассницы, предоставив список школьных требований к внешнему виду детей.

Требования к внешнему виду школьников

Безупречный ребенок

Как отметила женщина, отдел образования региона встал на сторону школы. В учебном заведении также состоялась прокурорская проверка. Но, по ее мнению, ведомство тоже займет сторону школы. У матери ребенка нет доказательств ситуации.

«Мы не снимали видео, абсолютно не были готовы к такому. Мы же не ожидали, что на нас нападать будут. У меня ребенок вообще телефон с собой не взял. Я из того поколения, которое по телефону только звонить умеет. <…> Вообще не понимаю, как такое в школе может происходить. Дело даже не в том, что нам отказали, а в какой форме», — призналась местная жительница.

Она подчеркнула, что во многих СМИ написали, что школа хорошая, а она сама с дочерью — «скандалистки с синими волосами». Ребенок, по словам матери, за девять лет не получил ни одного замечания ни по внешнему виду, ни по поведению.

Безупречный ребенок. И когда на нас кричали, даже заявили: «Мы не знаем вас, вы вообще откуда пришли». То есть по логике девочка с крашеными волосами должна стоять на учете или внутришкольном [контроле], или в полиции. Они ее не знают, потому что поведение безупречное, учеба тоже. Ребенок из благополучной семьи, просто поднимал настроение себе и друзьям. Она несла радость. Учителя улыбались, говорили, мол, какая красивая девочка.

Женщина не верит, что такое могло произойти с ее дочерью. Она добавила, что люди, которые наблюдали за конфликтом, отрицают, что скандал действительно был.