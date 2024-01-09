Эксклюзив 09 января 2024, 16:14 «Нагрузка очень большая». Почему в российских школах начался кадровый голод HR-эксперт Лоикова: учителя бегут из школ из-за высокой нагрузки и волокиты Aleksander Polyakov/Global Look Press

Читать 360tv в

Десятки регионов России столкнулись с нехваткой школьных учителей. Слишком мало преподавателей математики, русского языка и литературы, иностранных языков, физики, даже логопедов и педагогов-психологов. Как сообщили «Известия», причина сокращения числа педагогов в образовательных учреждениях — высокая нагрузка и неравномерные зарплаты. Независимый HR-специалист Зулия Лоикова в интервью «360» рассказала, что многие молодые преподаватели разочарованы системой образования, ведь им приходится не столько учить детей, сколько заниматься бумажной волокитой. То же репетиторство приносит им больше денег и позволяет самостоятельно выстраивать график работы.

Еще одна проблема — сложности с адаптацией. Как отметила Лоикова, лишь 47% выпускников вузов разных специальностей работают по профессии, и то не длительное время.

Реклама

«Зарплата у преподавателя должна быть достойной, чтобы можно было нести знания. Нагрузка очень большая. <…> На примере столицы: школ не хватает, особенно в Новой Москве, забитые классы — это где-то порядка 38-40 детей на одного учителя. Нагрузка часовая очень высокая, требования к внутренней отчетности тоже. Я не понаслышке знаю все эти регламенты. И учителя зарабатывают тогда, когда у них есть какие-то надбавки за выслугу лет, дополнительные часы и так далее. Но у них очень много бумажной методической работы», — поделилась HR-специалист.

РИА «Новости»

Поучили? Подпишитесь!

Лоикова рассказала, что часто общается с молодыми выпускниками педагогических вузов, и они разочарованы в системе. По словам спикера, молодые люди приходят в преподавание, чтобы что-то изменить, но от них требуют «какие-то бумажки и регламенты». Такая же история у врачей, отметила собеседница.

Второй момент, который накладывает отпечаток, это то, что в «альтернативной нише образования» можно зарабатывать больше. Речь идет, например, о репетиторстве, которое позволяет выстраивать гибкий график. Молодым учителям это выгоднее.

«Им удобнее, например, путешествовать, не привязываться к месту, потому что молодое поколение по-другому смотрит на рабочие места <…> Им нравится путешествовать, им нравится свободный график, более гибкий подход. Плюс сама система образования сейчас постепенно меняется, начиная от дошкольного образования, заканчивая вузами», — подчеркнула Лоикова.

К тому же, как отметила она, многие родители вообще требуют от школы невозможного. Когда в классе, например, 38 человек, а урок длится 40 минут, каждому ребенку достается фактически 30 секунд.

«Нужно еще уложиться в определенное время, объяснить материал, ответить на вопросы. Это нереально. Необходимо создавать качественную внутреннюю инфраструктуру», — добавила Лоикова.

РИА «Новости»

Конкуренты за контент

Есть и глобальная проблема. По словам Лоиковой, к 2030 году в России вообще не будет хватать носителей знаний — преподавателей и учителей, которые соответствуют современным реалиям.

«Потому что сейчас преподаватели, по сути, в университете и в школе конкурируют за контент», — отметила она.

Ведь сейчас можно посмотреть информацию в интернете, где ее подают в развлекательной и более увлекательной форме. А слушать лекцию ребенку не всегда интересно. По мнению Лоиковой, важно понять, что сама система донесения информации во многих образовательных учреждения сейчас устарела. Поэтому важно научиться по-новому подавать материал школьникам и студентам, больше взаимодействовать с учениками. В некоторых школах Москвы, например, уже есть изменения, и это радует.

Охотники за мозгами

«Тем не менее, могу сказать, что система образования в России хорошая. Если сравнивать ее с глобальными какими-то системами в других странах, у нас очень классно обучают. Есть еще преподаватели с хорошей базой, которые передают знания. Не просто так славится наша техническая база», — заметила собеседница.

Как пояснила специалист, за некоторыми ребятами, обучающимися в технических классах, «охотятся» крупные корпорации.

Они уже готовы в них вкладываться, чтобы получить эти мозги себе. И это не только российские компании, за них конкурирует весь мир. Зулия Лоикова

Китай, США и множество других стран хотят, чтобы на них работали талантливые специалисты. Много ценных кадров действительно уходят за рубеж, что очень печально. Поэтому крайне важно, чтобы все системы в России, в том числе образовательные, работали слаженно. Необходимо давать не просто теоретическую базу для детей, но и практические навыки, которые ребенок, выйдя со школьной скамьи, сможет применять. Учеников нужно заинтересовывать, мотивировать. Для этого, предположила Лоикова, можно скорректировать обучение по некоторым предметам.

Государственный вклад

Лоикова отметила, что учителя, врачи, ученые создают базу нашей страны. Детей начинают обучать с раннего детства, и государство очень много в это вкладывает, хотя многие об этом даже не задумываются. На образование каждого ребенка выделают огромные деньги: бесплатные детсады, школы, места в вузах. Например, в других странах приходится брать огромные кредиты, чтобы получить даже неполное образование.

У нас шикарная база, и грех этим не пользоваться, не развивать. Зулия Лоикова

В некоторых школа есть договоренности с вузами, когда ученики из профильных классов приходят слушать лекции в университеты.

«Тем самым вузы уже начинают рекрутировать, вербовать себе потенциально интересных ребят. Это дает внутреннюю вовлеченность в систему образования. Дети понимают, что они не просто учатся математике или языкам, а видят свою реальную профессию. <…> Этот непрерывный процесс очень круто задействован, и государство в это тоже вкладывает деньги. Много технопарков у нас появилось, это тоже заслуга государства», — заключила Лоикова.

Ранее президент Владимир Путин поручил правительству проработать механизмы оплаты труда учителей. Он отметил, что зарплаты педагогов следует повысить в отдельных регионах с более низкими доходами.