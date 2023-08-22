Образование 22 августа 2023, 13:42 «Московская техническая школа» запустила курс по моушен-дизайну в промышленности Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

Читать 360tv в

Новый образовательный курс «Моушен-дизайн. Инфографика и спецэффекты» по направлению «Промышленный дизайн» появился в «Московской технической школе». Образовательную программу подготовили совместно с Национальным исследовательским университетом «МИЭТ», сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Благодаря программе профессиональной переподготовки промышленники получат фундаментальные теоретические знания и практический опыт в работе с 2D- и 3D-графикой, отметил Овчинский.

Реклама

«Новые компетенции позволят инженерам создавать инфографику и презентации, эффективнее сотрудничать с промышленными дизайнерами, а также развить креативное мышление для решения реальных задач в промышленном секторе», — рассказал глава столичного департамента.

Курс рассчитан на 482 академических часа. Обучение будет проходить в очно-заочном формате. Образовательная программа состоит из шести модулей: «Основные принципы работы с видео и графикой», «Знакомство с шейповой графикой», «Персонажная анимация», «Основы симуляции в АЕ», «Введение в композитинг. Спецэффекты», «Работа с плагинами в АЕ. Частицы и процедурная анимация».

В конце курса учащиеся пройдут аттестацию и по ее итогам получат диплом о профессиональной переподготовке. Выпускникам присвоят квалификацию по ИТ-профилю.

Директор Института цифрового дизайна НИУ «МИЭТ» Татьяна Соколова сообщила, что специалисты в сфере графического дизайна и компьютерной графики востребованы компаниями в многих областях, в том числе и в промышленности.

«Совместно с „МТШ“ мы запустили программу переподготовки, которая станет основой для профессионального роста сотрудников производственных предприятий в сфере визуальных коммуникаций», — отметила Соколова.

«Московская техническая школа» — проект столичного правительства, реализуемый с 2021 года. Программу создали, чтобы повысить квалификацию инженеров города в работе с инновационными технологиями.

На сегодняшний день «МТШ» предлагает более 90 образовательных курсов по семи направлениям. Обучение редким специальностям в рамках проекта уже прошли более 1,2 тысячи инженеров.