Эксклюзив 22 августа 2023, 16:30 Манит онлайн. Почему не все учителя горят желанием возвращаться в школу 1 сентября? Руководитель фонда образования Комков: для учителей нужно ввести единую ставку Телеканал «360»

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Большинство российских преподавателей не хотят возвращаться на работу в новом учебном году, поскольку не удовлетворены текущими условиями труда, сообщил Forbes со ссылкой на исследование агентства A2:Research. Каждый четвертый учитель готов перейти на работу в онлайн-школу. Почему педагоги не хотят возвращаться в школы и задумываются о переходе в сферу онлайн-образования, рассказал «360» руководитель Всероссийского фонда образования Сергей Комков.

Далее — прямая речь.

Онлайн-школы не являются выходом. Это полная чушь. Они не обладают [образовательным] статусом. Такого рода образование — одурачивание людей и попытка ввести в заблуждение население. В период пандемии работала эта система: в режиме онлайн преподавали ряд предметов.

Учителя рассчитывают, что хоть какое-то время при помощи онлайн-общения они смогут заниматься репетиторством. В первую очередь это касается подготовки к ОГЭ и ЕГЭ.

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Репетиторы используют [для подготовки учеников] онлайн-курсы. Родители же тратят на это определенные средства в расчете на высокие баллы на экзамене.

Педагоги идут на это [онлайн-образование] из-за достаточно низкой заработной платы в школе и низких тарифных ставок за преподавательские часы. Тарифные ставки по регионам сильно различаются. Одно дело в Москве или Московской области, другое — в регионе.

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Учителю приходится набирать огромное количество часов, а работать в таком режиме практически невозможно. Чтобы получить нормальную зарплату, ему приходится набирать по 30-40 учебных часов в неделю. Это фактически невероятная нагрузка, которая приводит не только к физическому перегрузу, но и к психологическому.

В онлайн-школах учителя видят разгрузку. Однако это до сих пор [часто] мошенническая схема. Региональным департаментам образования нужно обращать на это особое внимание. В том числе обратить внимание и Министерству просвещения.

Неоднократно уже вносились предложения в Государственную думу сделать все, чтобы ввести по стране единую тарифную ставку на учебные часы. Так было в Советском Союзе: например, 18 часов физики в одном регионе стоили столько же, сколько преподавание тех же 18 часов в другом регионе.