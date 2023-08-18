Колледжи обогнали высшие учебные заведения по количеству поступающих. Общее число обучающихся в учреждениях среднего профессионального образования — 3,5 миллиона человек, сообщил глава Минпросвещения России Сергей Кравцов. Почему они стали так популярны, рассказали собеседники «360».

Далее — их прямая речь.

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Профессор Александр Сафонов: у высших учебных заведений и колледжей разная задача

Мы должны с вами отметить то обстоятельство, что молодежь идет больше в колледжи, чем в институты. На это влияют несколько факторов.

Первое — стоимость обучения в вузах слишком высокая. Поступление же в колледж гарантирует молодому человеку получение профессиональных навыков, которые позволят потом сразу выйти на рынок труда и зарабатывать.

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Второй фактор связан с недостатком самих школ. Слабая подготовка по ряду предметов приводит к тому, что дети боятся сдавать ЕГЭ. На поступление же в колледж результаты ЕГЭ не повлияют.

Третье — в колледжах есть профессиональная подготовка по профессиям, которые дают сразу же возможность чувствовать себя на рынке очень уверенно и получать достаточно высокую зарплату. После окончания колледжа человек может занимать серьезные позиции.

В России не требуется большое количество специалистов с высшим образованием. Еще с 90-х сложилась такая ситуация, что люди, получившие образование юристов и экономистов, потом занимались торговлей.

Профессиональная подготовка в вузах и колледжах абсолютно разная. В колледжах готовят хороших специалистов рабочих профессий. У вузов совершенная другая задача — подготовить людей, которые в дальнейшем будут взаимодействовать с наукой.

Бывают плохими как вузы, так и колледжи. Аналогично с хорошими. У всех свои задачи. У всех свой сегмент.