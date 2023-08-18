18 августа 2023, 18:49
Колледжи стали популярнее вузов. Почему в сфере образования такая тенденция
Профессор Сафонов: подготовка в вузах и колледжах разная
Колледжи обогнали высшие учебные заведения по количеству поступающих. Общее число обучающихся в учреждениях среднего профессионального образования — 3,5 миллиона человек, сообщил глава Минпросвещения России Сергей Кравцов. Почему они стали так популярны, рассказали собеседники «360».
Далее — их прямая речь.
Профессор Александр Сафонов: у высших учебных заведений и колледжей разная задача
Мы должны с вами отметить то обстоятельство, что молодежь идет больше в колледжи, чем в институты. На это влияют несколько факторов.
Первое — стоимость обучения в вузах слишком высокая. Поступление же в колледж гарантирует молодому человеку получение профессиональных навыков, которые позволят потом сразу выйти на рынок труда и зарабатывать.
Второй фактор связан с недостатком самих школ. Слабая подготовка по ряду предметов приводит к тому, что дети боятся сдавать ЕГЭ. На поступление же в колледж результаты ЕГЭ не повлияют.
Третье — в колледжах есть профессиональная подготовка по профессиям, которые дают сразу же возможность чувствовать себя на рынке очень уверенно и получать достаточно высокую зарплату. После окончания колледжа человек может занимать серьезные позиции.
В России не требуется большое количество специалистов с высшим образованием. Еще с 90-х сложилась такая ситуация, что люди, получившие образование юристов и экономистов, потом занимались торговлей.
Профессиональная подготовка в вузах и колледжах абсолютно разная. В колледжах готовят хороших специалистов рабочих профессий. У вузов совершенная другая задача — подготовить людей, которые в дальнейшем будут взаимодействовать с наукой.
Бывают плохими как вузы, так и колледжи. Аналогично с хорошими. У всех свои задачи. У всех свой сегмент.
Руководитель Центра статистики и мониторинга образования Марк Агранович: выпускники вузов более востребованы
Все зависит от колледжа. Есть те, в которых есть конкурсы. Некоторые также требуют оплаты за обучение.
Молодежь идет учиться в колледжи в связи с тем, что в университетах более высокие требования к поступающим. В вузах требуется более высокий балл ЕГЭ. Помимо этого, там выше плата за обучение.
Что касается общей ситуации образования в стране — в том, что называется уровень подготовки специалистов среднего звена, — мы на первом-втором месте в мире по количеству выпускников. То же самое касается и доли населения с этим образованием.
Тем не менее не могу сказать, как такая тенденция влияет на уровень дохода. Однако могу заверить, что это влияет на трудоустройство. Выпускники вузов находят работу лучше.
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