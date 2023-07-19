Эксклюзив 19 июля 2023, 16:11 История о реальных героях. Школьникам расскажут о спецоперации Депутат Госдумы Вассерман назвал новый учебник по истории с главами об СВО актуальным РИА «Новости»

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Российские старшеклассники с 1 сентября этого года будут изучать историю по новым книгам. В числе прочего школьники узнают, как и почему началась специальная военная операция России на Украине. Депутат Госдумы Анатолий Вассерман рассказал «360» об актуальности этого нововведения.

Будущим выпускникам расскажут об СВО

Одиннадцатиклассники с нового, 2023 учебного года будут изучать историю по единому учебнику. Его авторами стали помощник президента Владимир Мединский и ректор МГИМО, академик РАН Анатолий Торкунов, сообщили «Ведомости».

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Последняя глава учебника «История России» разделена на 17 параграфов. В них расскажут, какие события привели к конфликту на Украине, и непосредственно о самой военной спецоперации. Школьникам объяснят, что такое Минские соглашения, как в соседней стране возрождали нацизм и фальсифицировали историю.

Ранее президент России Владимир Путин поручил Минобрнауки совместно с Минпросвещения и Росмолодежью разъяснить школьникам и студентам ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей причины и задачи СВО.

Новый учебник — актуальная книга

Депутат Государственной думы, публицист Анатолий Вассерман в разговоре с «360» отметил, что новый учебник, как правило, всегда сопровождается соответствующими методическими материалами. Вероятно, их тоже уже готовят для «Истории России».

«Я редактировал в книге последнюю главу. Она посвящена не только формированию террористической организации на почве польского лозунга „Украина — не Россия!“, но и множеству других постсоветских событий», — пояснил публицист.

Вассерман добавил, что за всю более чем полуторавековую историю этого лозунга любая попытка претворить его в жизнь рано или поздно приводила к террору. Сперва — против большинства жителей тех регионов, где этот лозунг раскручивали, а потом и против остальных граждан. Это уточнение тоже вошло в книгу.

Мне этот раздел учебника, посвященный событиям на Украине XXI века и причинам военной спецоперации России, представляется вполне здравым. Не знаю, как часто дети спрашивают про СВО, но вот взрослые задают подобные вопросы регулярно. Так что в любом случае считаю эту книгу весьма актуальной. Анатолий Вассерман

По словам публициста, далеко не все россияне подробно знают историю той части русского народа, которую сейчас называют украинцами. Поэтому не каждый человек в России понимает, как и почему сформировалась сама Украина.

«Встречи школьников с ветеранами специальной военной операции считаю необходимыми. В современном виртуальном мире очень полезно чаще встречаться с кем-то реальным», —подытожил Вассерман.