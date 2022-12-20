Эксклюзив 20 декабря 2022, 23:21 Искусственный интеллект уничтожит остатки гуманитарного мышления Кандидат наук Бородин: проверка сочинений нейросетью загубит гуманитарное мышление Pxhere

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Искусственный интеллект с февраля 2023 года начнет проверять сочинения российских школьников. В основном это коснется русского языка, литературы, обществознания и истории. Ожидается, что алгоритм будет выявлять ошибки лучше, чем преподаватели. Более того, он станет учитывать не только грамматические и пунктуационные, но и смысловые недочеты. Подобная система проверки убьет остатки гуманитарного мышления, заявил в беседе с «360» кандидат филологических наук Павел Бородин.

Далее — его прямая речь.

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Катастрофические последствия

Раньше все думали, когда наконец роботы станут на людей похожи, а происходит строго наоборот. Все больше людей, напоминающих роботов. Мы и людей учим мыслить, как роботы. В результате они, как правило, принимают неверные решения в нестандартных ситуациях. Это уже не ново.

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Проверять [ИИ] работы по гуманитарным дисциплинам, тем более, общефилологического профиля — абсурд на данный момент. Мы не располагаем такими средствами сейчас. У нас работают научные коллективы над этим, причем десятки лет. И пока добились не так уж многого.

И представить себе, что кто-то проверяет работу, пусть даже написанную по шаблону, по схеме. В виде сочинения, в формате ЕГЭ или декабрьского сочинения, я уже не говорю о менее формализованных работах, о каких-то эссе и так далее. Нет, конечно. Ни в каком обозримом будущем этого не вижу — это приведет к катастрофическим последствиям, окончательно убьет, уничтожит остатки гуманитарного мышления.

Экзамены потеряют смысл

На данном уровне развития техники — программирования, искусственных языков, структурной, прикладной лингвистики — это не представляется возможным. И в этом наше счастье. Если мало трех экспертов, соберите, не знаю, пять-десять. Пусть это будут хорошие эксперты, прошедшие специальную подготовку. Желательно, в какой-то мере публичные персоны. Я не имею в виду шоуменов — просто чтобы знали, кто это делает.

Тут тоже есть свои минусы, разумеется, я отдаю себе в этом отчет. Человека можно напугать, подкупить — всякое случается. Но то, что свободно или более-менее свободно написанные тексты по общефилологическим дисциплинам будет проверять компьютерная программа, — вот тут-то всему полный и окончательный конец и абзац настанет. То есть любой экзамен потеряет смысл по этим дисциплинам.