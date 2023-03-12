Образование 12 марта 2023, 16:17 Большинство россиян выступили против ЕГЭ. Грядут ли перемены? Ректор МГПУ Реморенко: ЕГЭ в России можно сохранить, но доработать КИМы РИА «Новости»

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Недавний опрос аналитиков сервиса SuperJob показал, что две трети россиян выступают за отмену ЕГЭ. Впрочем, споры вокруг экзамена не утихают больше 20 лет — с тех самых пор, когда его еще вводили в качестве эксперимента.

РИА «Новости»

В последние годы вопрос полного отказа от этой системы, кажется, поднимался реже — возможно, многие смирились. Однако в недавнем послании к Федеральному собранию президент России Владимир Путин призвал вернуть в вузы специалитет и вообще по максимуму опираться в сфере образования на успешный опыт СССР. Возможно, это всколыхнуло новую волну протестов против ЕГЭ, который так до конца и не прижился.

Наверное, каждый в России знает, что такое Единый государственный экзамен. В одни и те же дни по всей стране выпускники сдают одни и те же предметы в письменной форме. Контрольно-измерительные материалы (КИМ) нигде не «светятся» до экзамена — их распечатывают прямо в аудитории, в присутствии учеников. Экзаменационная работа содержит как тестовые задания, где нужно просто выбрать правильный вариант из предложенных, так и задачи, подразумевающие развернутый ответ. Тестовую часть проверяет компьютер, остальное — комиссия. Система оценки стобалльная. Итоги ЕГЭ учитываются как на конкурсе в высшее учебное заведение, так и при выставлении отметок в аттестате.

РИА «Новости»

Обязательными для каждого выпускника ЕГЭ остаются русский язык и математика. По математике можно выбрать базовый, более простой вариант, который нужен для получения аттестата, и профильный — для тех, кому предмет пригодится при поступлении в вуз. Остальные предметы каждый выпускник выбирает сам, исходя из того, где планирует учиться после школы.

Происки американцев?

Официально автором идеи ЕГЭ был Владимир Филиппов, который был министром образования в России с 1998 по 2004 год. Однако, как сообщил «360» руководитель Всероссийского фонда образования и сопредседатель движения «Образование для всех» Сергей Комков, госэкзамен вводили «с подачи американских советников».

Он напомнил, что первоначально вокруг ЕГЭ было много мифов — предполагалось даже, что высшее образование по умолчанию будет платным, а от баллов ученика на госэкзамене будет зависеть то, на какой процент бюджет страны покроет расходы на обучение. Кроме того, самые первые варианты были исключительно тестовыми, то есть только с расставлением галочек.

РИА «Новости»

ЕГЭ в России впервые опробовали в 2001 году в республиках Чувашия, Марий-Эл, Якутии, Самарской и Ростовской областях. В дальнейшем эксперимент расширяли на другие территории. К 2008 году экзамены в форме ЕГЭ сдавали более миллиона выпускников по всей России, при этом перечень предметов для сдачи в этой форме каждый регион определял самостоятельно. С 2009 года ЕГЭ признали единственной формой выпускных экзаменов в школе и основной формой вступительных — в вузе.

Все по шаблону

Некоторые плюсы ЕГЭ были очевидны изначально. Экзамен дает возможность проверить знания сразу по многим темам, наполовину исключает человеческий фактор (по крайней мере половину заданий оценивает компьютер — тем самым облегчается и задача преподавателей). Но в то же время госэкзамен дает шанс школьнику с плохой успеваемостью. Ведь можно просто поставить галочки наугад — где-то да попадешь.

Другие минусы тоже были в принципе очевидны. Многие противники ЕГЭ утверждали, что экзамен не обеспечивает качественной проверки знаний, не проверяет мыслительные и творческие навыки выпускников.

РИА «Новости»

Дело в том, что контрольно-измерительные материалы составлялись в целом единообразно, и школьники примерно знали, что им предстоит: в какой форме будут представлены вопросы, как правильно на них ответить и какими будут критерии оценки. Например, детям объясняли шаблоны написания сочинений по русскому языку: какой абзац за каким должен следовать, какие моменты нужно учесть и сколько баллов можно получить и потерять за каждый критерий. Из-за этого обучение в старших классах практически свелось к натаскиванию конкретно на сдачу ЕГЭ. Это был, пожалуй, главный недостаток, который отмечали многие учителя и родители школьников.

С учетом всего этого изначально против ЕГЭ выступали почти 90% россиян, рассказал «360» ректор МГПУ Игорь Реморенко. Но было понятно, что какой-то новый механизм поступления в вузы все же нужен.

Старая схема, когда вузы сами устанавливали правила приема и контрольно-измерительные материалы, перестал работать. Они чуть ли не с детсада начинали готовить к себе студентов, открывали в школах классы и занимались ранней специализацией, что в целом плохо сказывалось на качестве образования. Какие-то общие правила были необходимы. Игорь Реморенко ректор Московского городского педагогического университета

Вокруг госэкзамена не раз разгорались скандалы. Например, в 2010 году в Ростовской области задержали 70 педагогов, которые за деньги сдали ЕГЭ вместо школьников. Три года спустя задания утекли в Сеть: подростки, которые за счет разницы в часовых поясах сдали экзамены раньше, решили «помочь» остальным.

Не раз обсуждались, в том числе на министерском уровне, идеи отказа от ЕГЭ, но это ни к чему не привело. Правда, экзамены дорабатываются с учетом пожеланий экспертов в сфере образования, исправляются недочеты. В последние годы, например, стало больше заданий с развернутым ответом.

РИА «Новости»

«Из-за массового возмущения началась трансформация экзамена. Начали сначала требовать возвращения итогового сочинения, потом — развернутого письменного экзамена по математике, потом — устного экзамена по иностранному языку… Сегодня мы уже наполовину, если не больше, вернулись к своим традиционным выпускным экзаменам», — отметил Комков.

Тем не менее противников ЕГЭ не становится меньше — даже наоборот.

Отменять или не отменять?

Мнения экспертов, с которыми пообщался «360», разделились. Один выступил за то, чтобы вернуться к истокам, то есть традиционным выпускным, без всяких тестов, другой — за то, чтобы оставить ЕГЭ, но немного доработать.

По мнению Сергея Комкова, единственные, кто сегодня все еще считает госэкзамен полезным, — молодые люди, которым хочется «поиграть в лотерею»: ничего не зная и отвечая наугад, попасть в вуз.

Президент в своем послании сказал, что надо возвращаться к нашим лучшим традициям отечественного образования. Наше среднее образование считалось лучшим в мире, высшее — одним из лучших. Надо забыть дурацкие измышления, которые занесли сюда американские советники, и возвращаться к системе нормальной аттестации за курс высшей школы. ЕГЭ опасен тем, что ребята практически перестают учиться нормально, учителя занимаются с ними подготовкой к этому вот единому госэкзамену. То есть процесс обучения заканчивается. Две трети населения уже фактически это осознали. Сергей Комков руководитель Всероссийского фонда образования и сопредседатель движения «Образование для всех», член-корреспондент РАЕН

Игорь Реморенко не так категоричен. По его словам, сейчас не хватает ясного видения, концепции, доктрины, которая бы фиксировала, как должны меняться контрольно-измерительные материалы, в каком направлении их нужно совершенствовать.

«Старый подход, когда культивировалась зубрежка и оценивался лишь объем запоминаемой информации, постепенно уходит в прошлое. Нужен какой-то ясный документ, который укажет, куда будет меняться ЕГЭ. Пока КИМы, по которым осуществляется прием в вузы, оставляют желать лучшего», — констатировал ректор МГПУ.

И есть ощущение, что в дальнейшем нас ждет скорее именно развитие системы ЕГЭ, чем полный отказ от госэкзаменов.