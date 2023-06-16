Эксклюзив 16 июня 2023, 21:37 Филиал гимназии в ОАЭ и кластерная система. Сенатор Забралова — об особенностях образования в Подмосковье Сенатор Забралова: гимназией Примакова заинтересовались в ОАЭ из-за качества образования Пресс-служба правительства Московской области

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Московская область лидирует по качеству образования в стране. Сенатор, первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике, представитель от исполнительного органа власти Подмосковья Ольга Забралова на полях ПМЭФ-2023 рассказала «360» об успехах региона в образовательной сфере и о том, как филиал гимназии Примакова открыли в Объединенных Арабских Эмиратах.

Показатель качества

Область занимает второе место по результатам ЕГЭ и Всероссийской олимпиады школьников. Если в прошлом году было около 307 победителей олимпиад, то в этом — порядка 375.

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«За каждым ребенком стоит преподаватель, труд, знания. Это не просто цифры. Это настоящее качество образования, которое дает Московская область», — отметила сенатор.

В области активно развивается кластерная система образования. В Подмосковье есть естественно-научные, математические и гуманитарные направления. Это те базы, на основе которых внедряются новые модели, которые потом распространяются на все школы Подмосковья, пояснила Забралова.

«Если мы возьмем гимназию имени Примакова как гуманитарный базовый кластер, на ее базе мы развиваем олимпиадное движение. Там у нас есть центр „Взлет“, который готовит детей к олимпиадам. Гимназия задает новые стандарты в своем направлении, которые мы можем тиражировать на другие школы Московской области. И не только на территории нашего региона», — рассказала она.

Физтех-лицей имени Капицы воспитывает чемпионов по математике, физике и астрономии. Лучшей астрономической школы в России нет, заверила сенатор. Еще один кластер откроют на базе Лицея имени Долгих в Истре.

Пресс-служба правительства Московской области

Филиал гимназии в ОАЭ

Забралова рассказала, что филиал гимназии имени Примакова открыли в Эмиратах. Дело в том, что зарубежные коллеги проявили интерес к образовательной модели, которую там разработали. Гимназисты привезли 32 из 32-х медалей с международных олимпиад по математике, физике и астрономии.

«Очень интересно коллегам, что у нас за система обучения, за подходы, когда мы по таким сложным направлениям берем все золотые медали», — пояснила сенатор.

Коллеги из ОАЭ выбрали гимназию имени Примакова, чтобы у себя отрабатывать подмосковную модель обучения. Филиал там работает уже год. Его аккредитовали в том числе и по российским стандартам.

У ребенка есть возможность получить российский диплом или документ по системе IB (программа Международного Бакалавриата — прим. ред.). Можно пойти и параллельными путями. <…> Самое главное — мы можем дать детям возможность в зарубежной школе сдать ЕГЭ и ОГЭ. Ольга Забралова Сенатор

Уже появился еще один запрос на открытие школы в Эмиратах и на расширение горизонтов. Разработанная в Подмосковье модель очень понравилась зарубежным странам, заверила она.

Пресс-служба правительства Московской области

Подготовка кадров на базе колледжей

Помимо капитального ремонта и строительства школ, в планах региона заняться колледжами. Специалисты проведут капремонты и обновляют материально-техническую базу. Не менее важно уделить внимание подготовке кадров, указала сенатор.

Сейчас нужны кадры. Мы занимаемся программой «Профессионалитет» и будем еще большее внимание уделять развитию системы среднего профессионального образования. Ольга Забралова Сенатор

Программа «Профессионалитет» оказалась успешной. Сейчас и бизнес, и предприятия говорят о нехватке кадров. Для них важна практикоориентированность будущих специалистов для работы на современном оборудовании.

«Очень важна практикоориентированность. Потому что если ты сидишь в колледже, в котором оборудование уже не соответствует современному, которое стоит на предприятии, то ни о какой дальнейшей нормальной работе на предприятии говорит невозможно», — пояснила Забралова.

Теория, безусловно, важна. Но сейчас нужно перестроить систему. Для этого в колледжах региона увеличивают количество часов для практики, чтобы студенты получили новые навыки в процессе обучения. Более 50% детей после девятого класса поступают в колледжи. Все это показывает востребованность не только со стороны работодателя, но и со стороны подростков, которые хотят получить образование, заключила сенатор.