Образование 11 марта 2024, 15:35 Фейк: учителя начальных классов начали обучать детей по советским учебникам Информацию об обучении школьников по советским учебникам опровергли РИА «Новости»

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В социальных сетях и мессенджерах появилась информация, что в некоторых российских школах преподаватели начали отказываться обучить детей по современным учебникам и используют советские издания по своим дисциплинам. Однако эти сведения оказались недостоверными.

Фейк

В социальных сетях распространились сообщения, что в одной из школ в Новосибирске в учителя начальных классов отказываются учить детей по современным учебникам и используют советские издания.

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Якобы педагоги критически относятся к качеству современных учебных пособий и считают, что они «отупляют» детей.

Правда

На недостоверность этой информации указывает сразу несколько факторов. Во-первых, подобные сообщения «гуляют» по Сети на протяжении нескольких лет. Расследование одного из изданий показало, что такие слухи периодически распространяют, начиная с 2015 года

Поэтому эти слухи не имеют под собой никаких оснований. Учебные заведения Новосибирска, которым приписывали подобные «эксперименты» с советскими учебниками, опровергают информацию и объясняют, что обучение детей по советским учебникам невозможно по закону.

Руководитель регионального министерства образования Сергей Федорчук также рассказал, что никаких официальных заявлений от школ, что они учат или хотят учить детей по советской программе, не поступало. Школы региона обучают детей по установленным стандартам.

«Если вдруг такой самодеятельностью где-то занимаются, то первая же проверка Минобразования это выявит. Если у вас есть конкретные данные по школам, где такое практикуют, мы это проверим», — сообщил Федорчук.

Таким образом, информация о том, что учителя начальных классов решили обучать детей по советским учебникам, является недостоверной. Подобные сообщения появляются в социальных сетях с 2015 года без указания конкретных учебных заведений. Опрос школ Новосибирска и запрос в региональное министерство образования разъяснили, что подобные эксперименты с учебниками не проводились и не проводятся.

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