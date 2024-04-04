Образование 04 апреля 2024, 18:15 ЕГЭ-2024. Расписание, правила и дни для пересдач Психологи Сулим и Морозова рассказали, как справиться с ЕГЭ в 2024 году Freepik

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Министр просвещения России Сергей Кравцов сообщил, что все нововведения, касающиеся ЕГЭ, известны, больше ничего не будет меняться. «360» собрал главное о Едином государственном экзамене в 2024 году: правила, расписание основного этапа, резервные дни и советы о том, как выпускникам школ справиться со стрессом.

Сроки основного этапа ЕГЭ в 2024 году

Согласно приказу Минпросвещения, в этом году ЕГЭ пройдет в период с 23 мая по 1 июля. Серию откроют география, литература и химия, экзамены по которым проведут в четверг, 23 мая. Через пять дней, во вторник, 28 мая, выпускники сдадут русский язык. В пятницу, 31 мая, пройдет экзамен по математике базового и профильного уровней.

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Летние аттестации начнутся 4 июня с экзамена по обществознанию. Информатику будут сдавать два дня — 7 и 8 июня, а 10 июня — историю и физику.

В четверг, 13 июня, выпускникам предстоит написать ЕГЭ по биологии и письменную часть по иностранным языкам. В этом году есть возможность сдать английский, испанский, китайский, немецкий и французский. Устную часть будут принимать два дня — 17 и 18 июня.

Photoagency Interpress / Global Look Press

Резервные дни и дни пересдач ЕГЭ

Этот период предусмотрели для тех, кто по уважительной причине не сможет присутствовать на ЕГЭ в основные дни, выпускников прошлых лет и проваливших русский язык или математику в основные дни.

В четверг, 20 июня, состоится экзамен по русскому языку, 21 июня — географии, литературе и физике, 24 июня — по математике всех уровней, 25 июня — информатике, обществознанию и химии.

ЕГЭ по информатике в Казани / РИА «Новости»

Иностранные языки тоже будут сдавать в два дня: 26 июня выпускникам предстоит подтвердить свои знания в устной части, а на следующий день — в письменной. На то же, 26-е, число запланировали сдачу истории, а на 27-е — биологии.

Понедельник, 1 июля, станет единым резервным днем ЕГЭ по всем предметам. Русский язык также можно будет пересдать 4 сентября, математику базового уровня — 9 сентября, а оба эти предмета — 23 сентября.

Все экзамены проходят в эти дни во всех регионах России. Начало — в 10:00 по местному времени.

Сдача досрочного ЕГЭ в Краснодаре / РИА «Новости»

Продолжительность экзаменов

В 2024 году на ЕГЭ по биологии, информатике, литературе, математике профильного уровня и физике отведут три часа и 55 минут. На сдачу истории, обществознания, русского языка и химии — 3,5 часа.

Три часа и 10 минут дадут на письменную часть экзаменов по иностранным языкам. Исключение составляет китайский, на который выделили ровно три часа. На географию и математику базового уровня можно будет потратить столько же времени.

Устная часть ЕГЭ по иностранным языкам составит 17 минут, а китайского — 14.

Bulkin Sergey / news.ru / Global Look Press

Что изменилось в ЕГЭ в 2024 году

Президент России Владимир Путин в послании к Федеральному собранию заявил, что у выпускников должна быть возможность пересдать экзамены по русскому языку и математике базового уровня в основной период проведения ЕГЭ.

В минувшую среду, 3 апреля, во время выступления перед Госдумой премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что первые пересдачи поставят на 4 и 5 июля.

«Ребята волнуются, все бывает в этой жизни. Если просто из-за волнения ребенок не сделал работу качественно — это может поставить крест на его судьбе, на его карьере», — процитировал Мишустина «Интерфакс».

В Рособрнадзоре уточнили, что в случае повторной сдачи результаты первой попытки аннулируют, даже если она оказалась более успешной. ЕГЭ из устной и письменной частей также придется пересдавать полностью.

Сдача досрочного ЕГЭ в Краснодаре / РИА «Новости»

Как справиться со стрессом из-за государственного экзамена

Сдача Единого государственного экзамена считается одним из самых важных моментов в жизни молодых людей. Этот период всегда связан с переживаниями как у подростков, так и у взрослых.

Детский и семейный психолог Светлана Морозова рассказала «360», как справиться со стрессом. По словам эксперта, уровень тревоги во время экзаменов зависит от ребенка.

«Родителям лучше заранее узнать, какой у 11-классника тип нервной системы, в каком состоянии он и семья. Если есть внешние трудности: например, переезд, кто-то заболел — это будет лишней нагрузкой на психику», — объяснила Морозова.

По ее словам, потерю близкого человека ребенок и даже взрослый может переживать очень долго, так что с этим нужно работать. Кроме того, следует учитывать физическое состояние ребенка: как он ест, спит, насколько загружен.

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Первое, что посоветовала специалист, — относиться к ЕГЭ проще. Подростку нужно объяснить, что если он из-за волнения провалился на экзамене — это не конец. Во-первых, ему предоставляют возможность пересдать. Во-вторых, есть много вариантов, куда пойти учиться. На этот случай нужно продумать несколько планов действий. Но выпускник должен продолжать подготовку, чтобы не расслабиться.

Также следует отказаться от завышенных ожиданий, например 100 баллов по предмету. Это лишние переживания для ребенка.

Учителям следует понизить градус важности — это касается правильного оформления бланков, результатов ЕГЭ и прочего. При этом нужно не бросаться из крайности в крайность, предупредила Морозова.

В столь непростой период важно разговаривать с ребенком и пытаться понять его чувства. Также можно обратиться за помощью к психологу. Необязательно проходить целый курс, иногда достаточно одной встречи. Родителю лучше посетить специалиста вместе с ребенком, потому что дети часто не понимают, как за них тревожатся взрослые.

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Подросток может не волноваться перед подготовкой, однако тревога накроет его в самый ответственный момент. В этом случае Морозова посоветовала вспомнить дыхательные практики или отвлечься.

«Если понимаешь, что ты сейчас на пике стресса, то можно просто начать считать в комнате предметы красного цвета, круглые, прямоугольные и так далее. Тем самым фокус тревоги перебросится внутрь себя», — привела пример специалист.

Психолог Софья Сулим в разговоре с «360» отметила, что важно сделать акцент не на результате, а на текущем моменте. Во время подготовки к экзаменам нужно выстроить особый режим, однако он не должен сильно отличаться от обычного темпа жизни. Родитель должен помочь создать такую систему с обязательным отдыхом.

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«Достаточное количество сна, физическая активность, просто прогулки и переключения. Без этого невозможно пережить никакой трудный этап в жизни, иначе будет огромный перегруз», — уточнила Сулим.

Также в этот период нужно убрать отвлекающие факторы, снять часть задач, в том числе по дому. Например, ребенку будет трудно сосредоточиться, когда родители затеяли ремонт.

Накануне экзамена важно выспаться, перед ним хорошо поесть, взять с собой воду. Для уверенности можно использовать пятак под пятку или взять с собой любимую ручку.