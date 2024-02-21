Образование 21 февраля 2024, 10:07 Ефимов: «Московская техническая школа» запустила 8 курсов по передовым химическим технологиям Пресс-служба КЭПиИЗО

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Восемь новых образовательных курсов по направлению «Передовые химические технологии» запустили в рамках городского проекта «Московская техническая школа». Инженеры, получившие новые знания, смогут применить их во многих отраслях промышленности, включая авиа- и автомобилестроение, а также микроэлектронику. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Мы активно развиваем образовательную базу проекта, расширяя перечень направлений и количество курсов. Так, „Московская техническая школа“ совместно с ведущими вузами столицы разработала и запустила восемь программ по передовым технологиям химпрома», — отметил Ефимов.

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По его словам, благодаря этим курсам промышленники получат актуальные знания в сфере технологий производства полимерных материалов и печатных плат, авиационного материаловедения и во многих других высокотехнологичных направлениях.

Направление «Передовые химические технологии», в рамках которого пройдет обучение, запустили в конце 2023 года совместно с ведущими столичными образовательными организациями и компаниями.

«Привлечение научных организаций и ведущих предприятий химической отрасли позволяет создавать эффективную образовательную инфраструктуру для подготовки высокотехнологичных кадров», — обратил внимание министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

Он уточнил, что на сегодняшний день в развитии направления и укреплении технологического суверенитета России участвуют 17 партнеров.

Совместно с Российским химико-технологическим университетом имени Д. И. Менделеева в «МТШ» запустили четыре курса: «Химическое и электрохимическое осаждение покрытий», «Химическая и электрохимическая обработка поверхности в производстве печатных плат», «Химия в авиационном материаловедении» и «Разработка, исследование и моделирование наномодифицированных полимерных материалов со специальными свойствами».

Университет подготовил четыре образовательные программы, неразрывно связанные с выработкой практических навыков, востребованных на столичных предприятиях высокотеха, сообщил исполняющий обязанности ректора РХТУ имени Д. И. Менделеева Илья Воротынцев. Слушатели курсов изучают практическую часть с помощью современного инженерного оборудования, а теоретический раздел предоставляет актуальную информацию о передовых мировых достижениях в соответствующих областях.

Вместе с Российским технологическим университетом МИРЭА создали три курса: «Водородная энергетика. Хранение и транспортировка водорода», «Газовая хроматография. Практическое применение» и «Жидкостная хроматография в промышленности. Теория и практика». Еще одну программу, «Химические технологии полимерных материалов», специалисты «МТШ» разработали совместно с Российским экономическим университетом имени Г. В. Плеханова.

Всем участникам, прошедшим обучение, выдадут удостоверение о повышении квалификации установленного образца.

Мэр Москвы Сергей Собянин отмечал, что новая индустриализация — это новые инженерные кадры. В 2021 году столичное правительство совместно с ведущими техническими вузами и компаниями запустило спецпроект «Московская техническая школа», призванный помочь промышленности решить проблему дефицита персонала. В «МТШ» помогают повысить квалификацию инженеров в работе с инновационными технологиями, развивающими промышленный потенциал города и оптимизирующими производственные процессы.

«Московская техническая школа» предоставляет качественную образовательную инфраструктуру. Для работников предприятий подготовили свыше 140 программ повышения квалификации.

На данный момент в «МТШ» восемь общих направлений и четыре специальных. Специалистам доступны не только учебные курсы, но и вебинары, конференции, мастер-классы и другие мероприятия.