Уроки начальной военной подготовки предложили вернуть в российские школы | 360°

Образование 26 сентября 2022, 22:00 Поделиться Telegram

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Viber Уроки начальной военной подготовки предложили вернуть в школы. Дети должны быть готовы к угрозам Депутат Госдумы Хамзаев: ребенок должен быть максимально готов к имеющимся сегодня угрозам РИА «Новости»

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Уроки начальной военной подготовки (НВП) предложили вернуть в российские школы. Во время проведения спецоперации в Госдуме обратили внимание на то, что большинство выпускников в глаза не видели автомата, да и о первой доврачебной помощи представления не имеют. Тем временем в СССР, благодаря НВП, молодые люди выходили из школ, умея стрелять, обладая первичными навыками военной службы и знанием Устава.

Элементарные знания

В российские школы нужно вернуть начальную военную подготовку. Она должна включать в себя элементарное знание методов ведения боя, топографию, изучение средств химической защиты, а также инженерные навыки. Об этом РИА «Новости» заявила сенатор от Крыма Ольга Ковитиди.

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«Отмену начальной военной подготовки в школах я считаю вредительством, она необходима. <…> Ребята должны знать, как устроены окопы и траншеи, основы типов мин, что такое растяжка, как она выглядит. Они должны обладать навыками оказания медицинской помощи с упором на ранения», — подчеркнула она.

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Ковитиди добавила, что вернуть стоит и военные сборы. На них школьники выезжали в воинские части. Там юноши учились в том числе организации караульной службы. По словам сенатора, также стоит изменить учебную программу военных училищ.

«Необходимо сократить там строевую подготовку и увеличить задания по огневой, тактической и физической подготовке», — пояснила Ковитиди.

Неделей раньше вице-спикер Госдумы Борис Чернышов обратился к министру просвещения с предложением вернуть в школу НВП отдельным предметом.

«Мы обязаны вернуть добрые традиции в системе образования», — подчеркнул Чернышов.

Тему подняли и депутаты фракции «Единая Россия» в Санкт-Петербурге. По мнению большинства членов петербургского заксобрания, военная подготовка в рамках предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» (ОБЖ) сейчас недостаточна.

Подмосковный детский омбудсмен Ксения Мишонова опубликовала в своем Telegram-канале голосование, которое призвано понять, как подписчики относятся к идее возродить НВП. По состоянию на вечер 26 сентября большинство ее поддержало.

Зачем современным детям НВП

Такие уроки нужно вернуть, они могут быть и в рамках дисциплин ОБЖ. Об этом «360» рассказал инструктор по выживанию, эксперт по безопасности Михаил Макеев. По его словам, лично он получал подобную информацию в школе. В детском возрасте преподаватели могут заинтересовать такими вещами, а взрослые — позже совершенствовать полученные навыки на соответствующих курсах и другими способами.

«Есть такая фраза: „Пока гром не грянет, мужик не перекрестится“. <…> Весь смысл заложен в этой фразе. Сейчас начали задумываться о том, что люди не подготовлены, что в школах это все было пройдено формально. <…> Решили хоть как-то задуматься над этим. Я абсолютно с этим предложением, далеко не нововведением, согласен. Сам тоже пытаюсь всеми ресурсами на это повлиять, чтобы это все возродилось», — пояснил он.

Депутат Госдумы Султан Хамзаев не согласился с тем, что о возвращении НВП заговорили лишь сейчас. По его словам, тема на повестке обсуждения давно. Есть даже отдельные регионы, которые уже ведут работу в этом направлении.

«Когда уже поняли, что чиновники от образования не пропускают эту историю, начали делать региональный центр. <…> У нас в Дагестане, например, по инициативе главы республики сейчас девять классов Росгвардии сделали. <…> Где рассказывают, показывают, обучают и так далее. Это принципиально важная и нужная история», — отметил Хамзаев.

Он подчеркнул, что ребенок должен быть максимально подготовлен к имеющимся сегодня угрозам. Хамзаев уверен: НВП обязана быть школьной базой.

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