Эксклюзив 23 июня 2023, 15:01 «Нужно понимать предмет, а не зубрить ответы». Депутат объяснил, почему эксперимент с ЕГЭ провалился Депутат Леонов: ЕГЭ искусственно ранжирует детей, эту систему нужно пересмотреть РИА «Новости»

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Фракция ЛДПР внесла на рассмотрение в Госдуму законопроект об отмене ЕГЭ. Член Совета Федерации с 2018 года Сергей Леонов объяснил в беседе с «360», чем вызвана эта инициатива и почему такая форма проверки знаний школьников требует радикальных мер.

Далее — прямая речь.

Эксперимент с ЕГЭ провалился

Партия ЛДПР давно выступает за отмену ЕГЭ, фактически с самого начала этого эксперимента. Мы последовательно вносили инициативы, которые касаются отмены госэкзамена, так как оценили негативные результаты 20-летнего эксперимента.

Преподаватели вузов отмечают резкое снижение качества знаний абитуриентов. Став студентами, сегодняшним школьникам очень сложно адаптироваться к новому материалу, сложно переключиться на традиционные экзаменационные проверки.

Условно говоря, они привыкли сдавать тесты, но в вузах нужно понимать предмет, а не просто зубрить условные ответы.

РИА «Новости»

Выпускники потеряли навык логического мышления

Высшее образование требует от студентов умения логически мыслить, иметь общее широкое представление о различных процессах, которые раскрывают обществознание, история и другие дисциплины.

В школе, что подтверждают учителя, 11-е классы фактически выпадают из системы обучения. Учебный процесс заменяет подготовка к ЕГЭ. Школьники перестают осваивать новый материал, полностью сосредотачиваясь на нескольких предметах, которые им предстоит сдавать для поступления в вуз.

Хотя именно учащиеся выпускных классов должны уметь прежде всего выявлять связи между историческими событиями и литературными произведениями, между физикой и биологией, к примеру. Здесь важен междисциплинарный подход. У выпускников необходимо развивать логическое мышление, они должны готовиться к учебе в вузе, к восприятию новых знаний.

Получается разрыв: старшеклассники зубрят, занимаются с репетиторами, на что родители тратят большие средства. А когда поступают в вуз, ощущают несоответствие. В институте совершенно другие требования, нужно не зубрить, а понимать процесс и уметь добывать новую информацию.

РИА «Новости»

Часть студентов адаптируются, начинают нормально учиться, но некоторым сложно. Фактически первые сессии показывают, что отличники по ЕГЭ не могут сдать элементарные экзамены.

В итоге те, кто поступил на бюджетные места в престижные вузы, не умеют по факту учиться. И какова эффективность ЕГЭ?

Если поправки к законопроекту примут, мы вернемся к общей системе поступления в вузы, которая действовала до 2002 года. В школах будут нормальные стандартные выпускные экзамены по общеобразовательным предметам. Я сам еще застал это время и в институт поступал о билетам.

РИА «Новости»

Отличники по ЕГЭ беспомощны перед экзаменами по билетам

В ЕГЭ есть вопросы, которые никак не освещены в общеобразовательной программе. Не говорю уже о злоупотреблениях, связанных со сдачей тестов: из определенных республик в Москву приезжают поступать абитуриенты-стобалльники, а учиться они не могут.

Таким образом, ЕГЭ искусственно ранжирует детей. Кто может себе позволить нанять репетиторов, тот получает высокие результаты.

РИА «Новости»

Министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что уровень образования в школах у нас высочайший. Вопрос: почему же тогда все поголовно не сдают ЕГЭ на 90-100 баллов? Если выпускник становится стобальником — это событие, его причисляют в разряд чуть ли ни национальных героев.

Система ЕГЭ требует существенных доработок. Мы предлагаем радикальные меры, как шаг к серьезному обсуждению этой стороны российского образования.