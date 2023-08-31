Образование 31 августа 2023, 20:08 🎁 Вместо цветов и конфет. Что подарить учителю на 1 сентября Педагог Гартман: подарок для учителя должен учитывать его предпочтения Телеканал «360»

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День знаний — праздник, знаменующий начало нового учебного года. Также это время встречи учеников с наставниками, педагогами. Традиционно многие дарят учителям цветы в знак благодарности и уважения. Однако есть множество других оригинальных идей, которые могут порадовать преподавателя. «360» составил топ-9 подарков на 1 сентября.

Что подарить учителю на 1 сентября — девять идей

Подарок в День знаний — возможность выразить учителю благодарность за его труд и заботу. Цветы — отличный знак внимания, но есть и более практичные и долгоживущие подарки.

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Преподаватель русского языка Татьяна Гартман рассказала «360» о подарке, который ей самой запомнился и приятно удивил.

«Это были голодные времена. Я тогда прыгала просто до потолка (от подарка — прим. ред.). Это была жестяная банка, как консервы, а в ней — селедка. Там было семь или восемь рыб. Это была безумная радость», — поделилась Гартман.

Собеседница «360» напомнила, что в День знаний традиционными подарками, помимо цветов, считаются конфеты, чай и кофе. Важно учитывать и вкусовые предпочтения.

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1. Книги

Учителя часто увлекаются литературой. Можно подарить интересную книгу, связанную с предметом преподавания или профессиональными интересами.

Также отличным знаком внимания будет подписка на журнал либо онлайн-ресурс, который поможет развиваться и быть в курсе тенденций.

Меня очень радует современная и хорошая книга. Книги сейчас дорогие. Выбор богатый, огромное количество авторов, которые вызывают интерес. Но не всегда есть возможность покупать их произведения. Татьяна Гартман

2. Персонализированные подарки

Заботливо подобранный подарок всегда оставляет приятное впечатление. Предмет с гравировкой имени учителя или вдохновляющей цитатой, которую он часто использует в речи, точно не ускользнет мимо. Это может быть ручка, чашка, рамка для фотографии или блокнот.

«Все мы люди. Возможно, есть суперглобусы, которым очень обрадуются учителя географии. Мне кажется, подарок должен быть человечным», — отметила учитель русского языка.

Телеканал «360»

3. Подарочные сертификаты

Большой популярностью пользуются подарочные сертификаты, рассказала «360» президент Национальной ассоциации экспертов по деловой этике Альбина Холгова.

Подарочные сертификаты этикетом запрещены. Но я всегда говорю, что есть этикет, а есть простая жизнь, которая вносит свои коррективы. Если вы знаете, что учитель будет счастлив, то кто может запретить подарить сертификат? Альбина Холгова

Если вы затрудняетесь с выбором, подарочные сертификаты в магазины, кафе, спа-салоны или на культурные мероприятия могут стать отличным решением. Это предоставит человеку возможность выбрать то, что действительно его заинтересует.

Курсы и мастер-классы по интересующей теме — будь то искусство, музыка или наука — тоже могут стать замечательным опытом и новым источником вдохновения.

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4. Растения

Вместо обычных букетов можно подарить комнатное растение. Это не только оригинально, но символично и экологично. Тем не менее если родитель принял решение купить цветы, стоит присмотреться к таким, которые не опадают, добавила Татьяна Гартман. Например, каллы или гладиолусы.

Она также напомнила об акции «Дети вместо цветов» — проект, который воспитывает в ребенке благородство и умение помогать ближнему. Однако, по словам учителя русского языка, у этой акции должна быть более конкретная цель — не просто перечислить деньги в фонд, но и знать в лицо тех, кому помогли.

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5. Кухонные радости

Если педагог увлекается кулинарией, купите ему что-то связанное с готовкой: набор качественных специй, кухонных принадлежностей либо кулинарный мастер-класс. С точки зрения этикета фарфоровые сервизы и серебряные ложки — отличный способ выразить любовь.

Но Альбина Холгова предостерегла, что такого рода подарок должен быть от всего класса и на сумму не более трех тысяч рублей. Ведь более дорогой сюрприз может расцениваться как «взятка».

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6. Благодарственное письмо

Зачастую самое трогательное и ценное — искренние слова благодарности. Напишите письмо, в котором поделитесь своими впечатлениями от уроков, расскажите, какие знания и навыки учитель передал именно вам. Такой подарок наверняка надолго останется в памяти.

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7. Подарки для творческих людей

Если вы знаете, что учитель увлекается рукоделием, живописью, музыкой или другим видом творчества, подарок, связанный с хобби, окажется как раз кстати. Это может быть набор материалов, музыкальный инструмент или аксессуары для рукоделия.

8. Ставка на отдых

Поскольку работа учителя — всегда стресс, будет актуален и сюрприз, связанный с отдыхом. Помочь расслабиться могут ароматические свечи, масла для массажа, банные принадлежности или поход в спа.

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9. Педагогическое творчество и культура

Если учитель участвует в педагогических конкурсах или мероприятиях, связанных с образовательной деятельностью, подарите то, что поможет ему подготовиться и успешно выступить.

Для преподавателей, интересующихся искусством, наукой и культурой, абонемент в музей или выставочный центр станет отличным презентом.