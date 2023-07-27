Образование 27 июля 2023, 17:14 Гаджет от слова «гад». Что может изменить запрет на смартфоны в школах Эксперт Михайлов: смартфоны — опасное детское удовольствие, которое нужно ограничивать Изображение, нарисованное с помощью нейросети / Телеканал «360»

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Смартфоны у школьников давно стали насущной проблемой как для учителей, так и для родителей. Ребенок погружается в виртуальный мир и упускает важные моменты на уроке, которые потом приходится нагонять разными способами. Какие еще проблемы влекут за собой гаджеты и почему иногда родители сами виноваты в детской зависимости — в материале «360».

Зачем запрещать смартфоны в школе

Специалисты по вопросам образования из ЮНЕСКО предложили ввести запрет на использование смартфонов в школах по всему миру, сообщил The Guardian со ссылкой на доклад.

По их данным, есть сведения, что чрезмерное использование таких гаджетов связано с ухудшением успеваемости, а высокие показатели времени, проведенного перед экраном, «может отрицательно влиять на самоконтроль и эмоциональную стабильность, усиливать тревожность и подавленное состояние».

Эксперты подчеркнули, что среди прочего запрет позволит снизить уровень кибербуллинга и это положительно скажется на эмоциональном состоянии школьников. Кибербуллинг, или интернет-травля — бич современного мира. Это повторяющиеся эпизоды, цель которых — напугать, разозлить или опозорить тех, кого преследуют в Сети.

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Смартфон — враг образования?

Цифровые технологии в целом обязаны подчиняться «ориентированному на человека подходу» в образовании и не должны заменять очные контакты учащихся с учителями, подчеркнули авторы инициативы.

«Онлайн-взаимодействие не может быть заменой человеческому живому общению», — сказала гендиректор ЮНЕСКО Одре Азуле.

Чрезмерное «засиживание» в телефонах, перед экранами компьютеров и планшетов в школе и дома может отвлекать детей от работы и вести к «пагубному воздействию» на качество образования.

Уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан Ирина Волынец в беседе с «360» согласилась, что данные ЮНЕСКО абсолютно оправданы и в школе телефонам совсем не место. Но это не означает, что у детей нужно изымать гаджеты в свободное от уроков время — на переменах — или для связи с родителями.

Физически — в классе, ментально — в смартфоне

Во время урока школьнику следует положить телефон в рюкзак или оставить в специально отведенном месте, отметила Волынец. Подавляющие большинство родителей, по ее словам, приветствуют и поддерживают эту позицию. Они уверены, что дети отвлекаются на гаджет и в результате упускают важные моменты по учебе.

«Дети начинают отставать, родителям приходится нанимать репетиторов и сидеть с ребенком до полуночи за уроками, чтобы наверстать „прослушанное“ и упущенное», — подчеркнула собеседница «360».

В таком случае не нужно спрашивать с учителей из-за неуспеваемости учащегося.

У преподавателей есть обоснованный аргумент в такой дискуссии: ребенок физически находится в классе, а ментально — в телефоне. Ирина Волынец уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан

Когда учителя насильно отнимают телефоны у школьников — это неправильная практика, но если они это и делают, то только от отчаяния, подчеркнула омбудсмен. Преподаватели не могут достучаться до детей, и важную роль в решении проблемы играет позиция родителей.

Ограничение «удовольствия»

Смартфоны, планшеты и другая техника — удовольствие и игрушки, заявил «360» общественный деятель Владимир Михайлов.

«Все люди, в особенности дети, слабы на это „удовольствие“. Нельзя разрешать детям играть в телефоны столько, сколько они хотят. Это в обязательном порядке нужно ограничивать, на то мы и родители», — уточнил собеседник.

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По его мнению, стоит запретить использование смартфонов в школах — даже на переменах, чтобы дети «не сидели как мартышки, уткнувшись в экран».

Однако быть на связи в течение дня как-то нужно. Поэтому Михайлов предложил обоснованный вариант, который не будет отвлекать ребенка и не оставит его без связи с родными, — кнопочный телефон.

Зависимость с пеленок

Некоторые родители со временем пожинают плоды своих же ошибок. Первая причина использования и зависимости от смартфонов — взрослые дают гаджет ребенку, чтобы тот их попросту не отвлекал, объяснил в беседе с «360» психолог Марсель Сультеев.

С этой отправной точки у детей подсознательно начинается момент привыкания.

У ребенка формируется зависимость от телефона. Когда у родителей нет времени, они «передают» малыша смартфону или телевизору. Ведь с ребенком нужно заниматься: играть, разговаривать и читать книжки. Марсель Сультеев

Давать телефоны ребенку все же можно, но делать это нужно примерно с четырех лет. Параллельно придется пристально наблюдать, чтобы такое времяпрепровождение на нарушало здоровый сон и не мешало дошкольнику в детском садике.

Чтобы смартфоны были не врагом, а помощником, с ранних лет стоит приучать детей, что интернет — в первую очередь кладезь полезной информации. Дошкольник должен понимать, что в Сети есть не только короткие видеоролики.

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Если ребенок воспитан искать в интернете что-то новое для развития — это одно. Если же использование смартфона в понимании детей подразумевает исключительно просмотр бессмысленных видео — это, конечно, плохо. И такую проблему необходимо решать как можно скорее, подытожил психолог.