Эксклюзив 23 июля 2023, 23:22 Борьба с коррупцией через уроки истории и литературы. Изменение основных предметов связали с новым временем Онищенко: молодому поколению нужно знать государственное устройство и законодательство РИА «Новости»

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Российские школьники с 1 сентября 2023 года начнут изучать основы противодействия коррупции в рамках уроков по истории, литературе и обществознанию. Заместитель министра просвещения Анастасия Зырянова назвала антикоррупционное воспитание в системе образования одним из ключевых факторов формирования личности будущего гражданина страны. Опрошенные «360» эксперты не сошлись во мнении в каком виде российские школьники должны получать новые знания: в виде дополнения к классическим предметам или отдельным уроком.

Новые темы

В ходе новой программы школьникам расскажут об опасности коррупции, а также о механизмах противостояния взяточничеству и злоупотреблению служебным положением в корыстных целях, заявила заместитель министра образования Анастасия Зырянова.

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«С 1 сентября 2023 года во всех школах страны будут введены федеральные основные общеобразовательные программы. Программы в том числе предполагают изучение основ и способов противодействия коррупции», — привела ее слова пресс-служба ведомства.

Она также назвала антикоррупционное воспитание в системе образования одним из ключевых факторов формирования личности будущего гражданина страны.

Далее — прямая речь собеседников «360».

1 Депутат Госдумы Анатолий Вассерман: акцент при изучении других предметов За счет каких тем это будут внедрять я просто не знаю, но полагаю, что не за счет, а [использовать] к примеру, из разных литературных тем, и разных других вопросов. Ну скажем, один из замечательных примеров весьма изобретательной коррупцию дан в «Мертвых душах» Николая Гоголя. Соответственно при изучении «Мертвых душ» можно зацепить и этот аспект. Или, скажем, «Ревизор» того же Гоголя. Так что скорее всего это будет именно не как самостоятельный предмет, а как акцент при изучении других предметов.

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2 Депутат Госдумы Геннадий Онищенко: основные предметы могут трансформироваться Уроки коррупции не нужно проводить на уроках литературы. Вопросы связанные с коррупцией с точки зрения этики, морали, это, конечно, вопросы нравственности, вопросы убеждения. Литературные произведения как раз вот к этой сфере относятся. А что касается финансовой грамотности, грамотности в области коррупции, в области знания прав государственных служащих — это отдельный урок. Обществознание — здесь даже самую хорошую, грамотную и правильно составленную программу не преподашь в рамках этого всеядного урока. Поэтому на первых этапах возможно [противостояние коррупции] в этих рамках проводить, но учитывая что нынешнему поколению кроме знания литературы, физики, химии и других точных наук, нужно еще и знать государственное устройство, государственное законодательство, то как нравственные принципы преломляются через действующее законодательство, для этого нужно делать отдельные уроки. Это очевидно. И более того, нужно готовить преподавателей этого профиля. Мы же готовим преподавателя русского языка, математики, физики. А здесь якобы все это знают, и все могут готовить — нет. Нужно и открывать новую специальность, это тоже очевидно. Но это нужно делать постепенно, за один присест этот вопрос не решить. [Также надо смотреть] с какого уровня вводить этот урок, во-первых. Во-вторых, мало ввести, его еще нужно сопрягать с другими предметами. Это тоже отдельная тема, потому что все, о чем мы говорим, это информация не одного предмета. А вот какого уровня вводить — это уже вопрос. Конечно в начальной школе — с первого по четвертый класс, — может какие-то элементы там появятся, <…>, а что касается старших классов — там уже нужно, как говорится, об этом говорить прямо без обиняков и всяких иносказаний. Я согласен, что школьники нагружены, что школьная программа перегружена — это очевидно. Более того, у нас не во всех образовательных учреждениях есть односменная работа, что тоже усугубляет эту тему. Потому что, одно дело с утра начинать учится, другое — с обеда. Это очень разное по нагрузке восприятия. Но тем не менее надо смотреть, может какие-то предметы делать более факультативными. Так что тут нужно сопрягать это с какими-то другими предметами, в том числе и со школьной нагрузкой тоже. РИА «Новости» На каждом этапе развития в классическую [школьную] программу входят разные предметы. Потому что, когда я учился в советской школе, мне не нужно было преподавать элементы экономики, бизнеса, финансовой грамотности, а отсюда проистекает все остальное. Мне этого не нужно было делать, потому что я, как гражданин, в будущем не предполагался как участник этого процесса. Сегодня все принципиально изменилось. Сегодня нет плановой экономики. Сегодня я, оканчивая школу, не гарантированно получу работу, не гарантировано продолжу свое образование. И я должен думать о себе сам, а значит владеть законами и правилами организации бизнеса, законами и правилами денежных отношений между членами бизнеса, между бизнесом и государством и так далее. Поэтому я бы эти вопросы рассматривал как основные. Потому что если я в школе учил такой предмет, как политэкономия и продолжал его учить в медицинском вузе, то сегодня мы забыли, [и современные учащиеся] не знают что это такое. Тогда это был один из основных предметов. Поэтому ничего страшного нет, основные предметы могут трансформироваться.