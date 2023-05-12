Образование 12 мая 2023, 00:34 Битва за умы. Кому следить за зарубежным влиянием на образование в России Членкор РАЕН Комков: учителя в состоянии сами отслеживать негативное иностранное влияние Pxhere

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В России планируют создать особую систему для распознания нежелательного иностранного влияния в сферах науки и образования. Идея требует баланса, иначе изоляции от мирового сообщества не избежать. Педагоги вполне могут и сами отслеживать какой-либо негатив. Чтобы разобраться в вопросе, никакие комиссии им не потребуются.

Вред из-за рубежа

Замминистра науки и высшего образования России Константин Могилевский на Петербургском международном юридическом форуме рассказал, что в стране планируют внедрить систему мониторинга и анализа международного научно-образовательного сотрудничества. Ее же будут использовать для распознавания «нежелательного иностранного влияния», сообщил ТАСС.

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Он напомнил, что по закону иноагенты не имеют права заниматься образовательной и просветительской деятельностью. Но сама норма стала «непростой в исполнении»: якобы не все придавали этому должное значение.

«Мы зафиксировали целый ряд таких случаев, когда у нас иностранные агенты продолжали образовательную деятельность. Сейчас усилили контроль со стороны министерства науки и высшего образования, министерство юстиции нам помогает, подсказывает», — подчеркнул Могилевский.

Заместитель министра науки и высшего образования России Константин Могилевский / РИА «Новости»

По его словам, особо важно не допустить негативное иностранное влияние на российскую образовательную практику. При этом необходимо соблюдать баланс, так как современная система высшего образования не должна быть закрытой.

России нужно сохранять контакты с теми, «кто не поддался мейнстриму и в недружественных странах», подчеркнул Могилевский. Также важно самостоятельно расширять свои знания и кругозор в общении с зарубежными партнерами».

В апреле он уже говорил о том, что стране требуются новые форматы для расширения присутствия российского образования за рубежом.

РИА «Новости»

Учителя — всему голова

Руководитель Всероссийского фонда образования, сопредседатель движения «Образование для всех», член-корреспондент Российской академии естественных наук (РАЕН) Сергей Комков назвал подобную идею глупой.

Вопросом отслеживания иностранного влияния должны заниматься непосредственно педагоги и школьные коллективы. Своими директивами и комиссиями Минобразования этот вопрос не решит.

Министерство образования не тем занимается, чем положено. <…> Этими проблемам должны заниматься школьные учителя и школьные педагогические коллективы на своих уровнях. От того, что им спустят какую-то директиву какая-то комиссия сверху, никаких результатов, никакого толка не будет. Сергей Комков член-корреспондент РАЕН

Поставленную задачу учителя спокойно решат сами. Для этого, заметил Комков, достаточно создать Всероссийский педагогический совет или съезд и на нем поднять нужную тему .

«Вопрос о борьбе со всякого рода иностранным заимствованием в наших школьных программах и школьном обиходе перед педагогами. И [если] озадачить педагогов в этом плане, то они сами быстро разберутся без всяких комиссий», — подчеркнул специалист.

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Влияние через интернет

В такой совет можно было бы включить представителей администрации президента, историков, филологов, специалистов в сфере информационной безопасности и других, предположил начальник методического управления Фонда новых форм развития образования при Минпросвещения России Андрей Лукутин.

«Все в основном сейчас через интернет передается. Наверное, деятели культуры обязательно должны войти, люди, занимающиеся охраной государства, устоев. Вот эти эксперты», — перечислил он.

Pxhere

Отслеживая негативное иностранное влияние, добавил Лукутин, Россия не закроется от всего мира. Продвигать идеи и заявлять о себе в Сети стране никто не запрещает. Но влияние российской образовательно сферы действительно снизилось. Особенно с начала нового столетия.

Некоторые связи были разорваны. Но в 90-е, да и в начале 2000-х <…> было больше количество организаций, которые у нас здесь работали. <…> Думаю, что мы не закрываемся для всего мира, с дружественными странами поддерживаем очень хорошие отношения. У нас тоже есть коммуникации, в том числе интернет, через которые мы можем влиять на то, чтобы сказать, какая [на самом деле] Россия. Андрей Лукутин начальник методического управления Фонда новых форм развития образования при Минпросвещения

В мире, напомнил Лукутин, идет информационная война. Ее ведут не только среди политиков, но и в культурной, научной, образовательной и других сферах деятельности.

Здесь не сработает схема «Кто сильнее, тот и победит». В любом случае, надо искать консенсусы, потому что постоянно жить в состоянии войны плохо.