Жизнь на спутнике Сатурна: возможна или нет и почему | 360°

Наука 09 октября 2022, 18:08 Поделиться Telegram

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Viber Жизнь на спутнике Сатурна возможна. А на других планетах? Астроном Константиновская: белковую форму жизни стоит искать на спутниках дальних планет РИА «Новости»

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Ученые нашли новые доказательства возможной жизни на покрытом льдом Энцеладе — одном из спутников Сатурна. «360» узнал, насколько это революционное открытие и где еще в космосе может быть жизнь.

Живой спутник

Исследователи под руководством геохимика из Китайского университета Хао Цзихуа предположили, что в океане Энцелада есть растворенный фосфор — элемент, нужный для биологической жизни, компонент костей и ДНК человека и животных. Об этом написало агентство «Синьхуа». А еще раньше ученые нашли на этом спутнике кислород, водород, азот и серу, также важные для возникновения жизни. Энцелад считали необитаемым именно из-за отсутствия фосфора. Помимо этого, выяснилось, что океанская вода на Энцеладе сильно щелочная и без кислорода, по составу немного близка к нашей газированной.

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Элементарная белковая форма с большей вероятностью находится как раз на спутниках дальних планет, рассказала «360» астроном, кандидат геолого-минералогических наук, академик Международной академии исследований будущего Людмила Константиновская. Она уточнила, что белковая форма жизни, в которой находится человек, возможна и «не в образе человека».

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Дальние планеты называются так потому, что расположены далеко от солнца и получают очень мало света, поэтому сами должны обогревать свои спутники. Эти планеты имеют мощное собственное излучение. Соответственно, на их спутниках может быть «состояние как на земле»: давление, влажность, температура и так далее, на многих есть вода, пояснила астроном.

Я бы предпочла, чтобы ученые обратили внимание не на Венеру и Марс, где они хотят посеять новую жизнь, а именно на спутники дальних планет — Урана, Сатурна, потому что вот там может развиваться белковая форма. Другое дело, что она, скорее всего, не имеет такой этап развития, как на Земле сейчас. Но какие-то элементарные формы жизни там должны быть Людмила Константиновская астроном, академик Международной академии исследований будущего

Когда полетим на другие планеты?

Что касается жизни на Марсе, пока биологи в основном отрицают ее наличие. Тем не менее в свете экологических проблем на Земле в последние годы все чаще приходится слышать о том, что когда-нибудь человечество может переселиться на Марс. В ближайшее время «переехать» невозможно из-за сильной радиации, но теоретически в будущем могут создать специальные толстые алюминиевые кабины для защиты от облучения, ранее рассказывал «360» заведующий отделом исследований Луны и планет института имени Штернберга МГУ Владислав Шевченко. Притом он констатировал, что исследования Марса, как и разговоры о жизни на нем, не прекращаются.

По мнению Константиновской, жизнь там «если и есть, то в глубине и совсем примитивная, нет смысла ее искать». В любом случае существовать мы там не сможем, как и на всех других планетах.

freepik

«Когда планеты отодвигаются от Солнца, у них меняются все показатели: и влажность, и температура, и магнитная составляющая, поэтому там не может быть такой жизни, как на Земле. На Земле, а это третья орбита от солнца, возможно белковая форма жизни. На всех планетах — я не говорю о спутниках — другие показатели. Например, на Плутоне корка льда в несколько километров, там жизни просто не может быть — холодно», — пояснила кандидат геолого-минералогических наук.

Она насмешливо отозвалась о планах переселиться на условный Марс, «нагадив на Земле», и восприятии людей как «избранников Вселенной», которые могут подстраивать космос под себя.

Видимо, придется решать проблемы на Земле.

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