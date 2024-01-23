Наука 23 января 2024, 23:10 Ужасающая пандемия. Чем опасны арктические «зомби-вирусы» Профессор Альтштейн: не стоит паниковать из-за вирусов из вечной мерзлоты National Cancer Institute / Unsplash

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На экономическом форуме в Давосе врачи обсудили так называемую болезнь Х, которая может обойти COVID-19 по числу потенциальных жертв. Теперь ученых встревожила угроза новой пандемии, связанная с «зомби-вирусами», спящими в вечной мерзлоте. Действительно ли так опасны древние микроорганизмы — в материале «360».

«Зомби-вирусы» — что это?

О риске пандемии из-за сибирских «зомби-вирусов» сообщила британская газета The Guardian. Группа авторитетных ученых путешествовала по российскому региону еще в 2014 году, собирая образцы грунта. Исследователи выявили 13 вирусов разных инфекционных агентов. Их возраст варьировался от 27 до 48 тысяч лет. Один из штаммов оказался вовсе неизвестным науке.

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«Почва холодная, темная и полностью лишена кислорода — это идеальные условия для хранения биологического материала. Вы можете поместить в вечную мерзлоту йогурт, и он будет все еще съедобным даже спустя 50 тысяч лет», — рассказал генетик из Университета Экс-Марсель Жан-Мишель Клавери.

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По мнению ученых, особенно опасными являются штаммы микробов Мафусаила, или «зомби-вирусов», уже выделенных исследователями. По их словам, болезнь из далекого прошлого может спровоцировать новую мировую чрезвычайную ситуацию.

Сейчас анализ пандемических угроз сосредоточили на заболеваниях, которые могут появиться в южных регионах и распространиться на север.

«Однако, к сожалению, очень мало внимания уделяется угрозе, способной вспыхнуть на Крайнем Севере, а уже потом прийти на юг. Там есть вирусы, которые могут заразить людей и вызвать массовую вспышку заболевания», — подчеркнул Клавери.

Его мнение разделила вирусолог Марион Купманс из медицинского центра Университета Эразмус. Она заявила о реальном риске эпидемии, вызванной скрывающимся в вечной мерзлоте вирусом. Например, человечество может столкнуться с древней формой полиомиелита.

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Глобальное потепление стало главной опасностью

Вечная мерзлота покрывает пятую часть суши Северного полушария. Некоторые слои почвы остаются замороженными на протяжении сотен тысяч лет. Однако вечная мерзлота постепенно отступает. Изменения климата приводят к таянию ледников в Канаде, Сибири и на Аляске. При этом глобальное потепление непропорционально влияет на Арктику, которая прогревается быстрее других регионов.

Главная угроза заключается не в таянии вечной мерзлоты, уверен Клавери. Он считает, что на фоне глобального потепления исчезновение арктического морского льда приведет к промышленному освоению Сибири, в том числе развитию судоходства и наземного транспортного сообщения. В ходе масштабных горнодобывающих операций люди пробурят огромные ямы для добычи руды, нефти и других полезных ископаемых.

«Подобная деятельность высвободит огромное количество патогенов, которые все еще процветают там. Шахтеры будут приходить и дышать вирусами. Последствия могут быть катастрофическими», — предупредил ученый.

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Купманс тоже не исключила возможность развития такого сценария. Освоение новых земель было ключевым моментом во время вспышек многих эпидемий. Смертельный вирус Нипах распространился в Азии из-за летучих мышей, которых люди изгнали из привычных мест обитания, напомнил РБК. Похожий случай зафиксировали в Африке, где из-за урбанизации вспыхнула оспа обезьян.

Случаи заражения «зомби-вирусами»

В 1997 году из вечной мерзлоты на полуострове Сьюард на Аляске эксгумировали тело женщины, в котором обнаружили геномный материал штамма испанского гриппа. Его пандемия в 1918–1920 годах унесла жизни до 100 миллионов человек. В 2012 году ученые подтвердили, что 300-летние мумифицированные останки похороненной в Сибири женщины содержали генетические признаки вируса оспы.

В середине 2016 года на Ямале произошла вспышка сибирской язвы, сообщал «Интерфакс». В результате несколько сотен человек пострадали, более 2,4 тысячи северных оленей погибли. Распространение болезни связали с таянием вечной мерзлоты на фоне экстремально жаркого лета. Это позволило старым спорам Bacillus anthracis выйти на поверхность из старых могильников.

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Вероятность пандемии из-за «зомби вирусов»

Ученые пока не знают, как долго «зомби-вирусы» способны оставаться заразными после пробуждения. Далеко не все микроорганизмы могут стать причиной заболеваний — некоторые из них совершенно безвредны и даже полезны.

На территории Арктики проживают не более четырех миллионов человек, что делает регион малонаселенным местом. Из-за этого риск заражения человека древним микроорганизмом остается крайне низким. Однако он будет расти на фоне глобального потепления, поэтому ученые приступили к созданию арктической сети мониторинга. Она займется выявлением ранних случаев заболеваний, спровоцированных древними вирусами.

«Наша иммунная система, возможно, никогда не контактировала с некоторыми из этих микробов, в этом и заключается проблема. Сценарий возвращения неизвестного нам вируса, однажды поразившего неандертальцев, хоть и маловероятен, но вполне возможен», — подчеркнула Купманс.

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Стоит ли беспокоиться

Что касается пандемии, то человечеству хватает обычных микробов и вирусов, которые есть на Земле, рассказал «360» российский вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альтштейн.

«Что касается вирусов, которые лежат в вечной мерзлоте, вероятность того, что они представляют какую-то опасность для нас, очень мала. Изучать этот вопрос нужно, паниковать по этому поводу, конечно, не стоит», — заявил специалист.

По его словам, условия вечной мерзлоты не так уж хороши для вирусов и микробов. Они лучше всего сохраняются в течение очень длительного времени при температуре -70 градусов. В вечной мерзлоте микроорганизмы находятся при температуре -1…-5 градусов.

«Вот такого типа температура совсем не самая благоприятная для проживания микробов и вирусов», — отметил Альтштейн.

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Он добавил, что в вечной мерзлоте можно обнаружить остатки микробов и вирусов, но живые патогены — это редкость. Ученым действительно удалось выделить группу гигантских вирусов, но они не представляют опасности для человека. Угрозой служит, например, сибирская язва, которая вызывает тяжелое заболевание у животных.

«От животных это может передаться человеку, но человек человеку не передает сибирскую язву. Поэтому реально так говорить о каких-то особых угрозах со стороны микробов и вирусов, которые сохраняются в вечной мерзлоте, вряд ли стоит», — заключил вирусолог.