У летучих мышей из России нашли новый коронавирус Khosta-2 | 360°

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У летучих мышей из России нашли новый коронавирус. Против него бессильны существующие вакцины

Инфекционист Венгеров: объединение Khosta-2 с уже известным коронавирусом маловероятно

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Найденный у российских летучих мышей коронавирус оказался похожим на уже известный всему миру SARS-CoV-2. Он может заразить человека и сформировать новую комбинацию с вирусом, который ознаменовал начало пандемии. Правда, ученые уверены, что паниковать и ждать очередной вспышки заболевания рано.

Вирус российской летучей мыши может быть опасен

Ученые из Вашингтонского государственного университета выяснили, что недавно обнаруженный у российской летучей мыши вирус похож на SARS-CoV-2 и способен заражать людей. Более того, он устойчив к уже существующим вакцинам. Соответствующее исследование опубликовано в журнале PLoS Pathogens.

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В материале отметили, что за последние годы были обнаружены сотни коронавирусов. При этом большая часть из них — у летучих мышей в Азии. Однако в основном они не могут заразить клетки человека. Тем временем вирусы Khosta-1 и Khosta-2 нашли у российских летучих мышей два года назад. Сначала ученые полагали, что они безопасны для человека. И Khosta-1 действительно не представляет угрозы людям, чего нельзя сказать о новом вирусе. Он принадлежит к подкатегории сарбековирусов, куда входит и вызвавший пандемию коронавируса SARS-CoV-2.

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Схожесть Khosta-2 и SARS-CoV-2

Шиповидные белки Khosta-2 аналогичны тем, что имеет SARS-CoV-2. Это говорит о том, что он может инфицировать клетки человека. Более того, вирус устойчив как к моноклональным антителам к SARS-CoV-2, так и к антителам людей, вакцинированных от коронавируса.

Впрочем, у Khosta-2 отсутствуют некоторые гены, необходимые для заражения человека. Но есть вероятность комбинации обнаруженного вируса и уже известного миру SARS-CoV-2. Так может появиться еще более опасный вирус, способный передаваться от человека к человеку.

Открытие подчеркивает необходимость разработки универсальных вакцин для защиты от сарбековирусов в целом, а не только от известных вариантов SARS-CoV-2.

Ждать вторую пандемию рано

Такой вирус мог появиться лишь случайно. Создать его в лаборатории было бы проблематично. Об этом «360» рассказал инфекционист Юрий Венгеров.

«Но исключить такой вариант тоже не могу. <…> Конечно, вакцины (существующие — при. ред.) не будут работать. <…> А вот объединение с уже известным коронавирусом маловероятно. Очень маловероятно. Но такие вещи случаются, например, эпидемия „испанки“ во время Первой мировой войны. <…> Появился такой вирус в естественных условиях, комбинированный, из двух. Так что это не исключено», — заметил он.

Профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, российский вирусолог Анатолий Альтштейн же отметил, что SARS-CoV-2 — это «подарок», который случается раз в век. Вероятность появления вируса с таким же потенциалом в ближайшее время очень невелика.

«Нужно просто наблюдать за этой ситуацией. Тогда будет ясно, о чем идет речь. Но я не думаю, что нас ждет второе пришествие. <…> Сейчас, конечно, ничего сказать нельзя. Речь идет о новом варианте, а мы еще ничего не знаем. <…> Такие рекомбинанты чаще всего не являются особенно жизнеустойчивыми и вряд ли несут особую опасность», — пояснил Альтштейн.

Он добавил, что существующие вакцины действительно не будут работать против нового вируса. Однако пока и нет поводов полагать, что такие средства понадобятся, ведь для начала Khosta-2 должен себя как-то проявить.

Коронавирус в России и в мире

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