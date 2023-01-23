Эксклюзив 23 января 2023, 09:02 Шанс стать донором для самого себя. Уникальная технология ученых из Подмосковья позволит превратить кровь в порошок Директор «Б-Армс» Бутримов рассказал о технологии превращения плазмы крови в порошок Unsplash

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Истринские специалисты разработали аппарат для сублимации плазмы крови. Это новое для России направление, но оно крайне полезное. Высушенную кровь можно хранить без специальных холодильников и даже брать с собой в дорогу. Главный плюс — исключение риска заражения. Подробнее об уникальной технологии «360» рассказал генеральный директор компании «Б-Армс» Алексей Бутримов.

Новое направление

Как отметил Бутримов, для России сублимация плазмы крови является новым направлением. В других странах его развивали для того, чтобы сублимировать кровь для солдат. Разработки были во времена СССР, но испытаний тогда не проводили.

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Технология позволяет хранить плазму при комнатной температуре без холодильников. Еще она дает возможность обойтись без большого числа персонала, необходимого для работы с кровью.

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«Мы решили попробовать такое направление и познакомиться с одними компаньонами, которые как раз разработали специальные пакеты для сушки крови. Совместно мы провели ряд испытаний», — рассказал гендиректор компании.

Как все происходит

Когда кровь выходит из раны, при контакте с воздухом она моментально сворачивается. При сублимации же все происходит по-другому.

«Вы сдаете свою плазму в специальные герметичные пакеты, в которых она сушится. В итоге из, например, литра крови получается около 100 граммов сухого порошка. Он также остается в герметичном стерильном пакете. Дальше вы этот пакет помещаете в вакуумную упаковку для более длительного хранения», — отметил Бутримов.

Телеканал «360»

Сублимированную кровь могут брать с собой в поездки любители экстремальных видов спорта. Если что-то случится, то медики смогут влить в пакет с сухой плазмой физраствор и получить через пять минут кровь, которую можно вводить в вену. По словам гендиректора, главный плюс заключается в том, что человеку переливают его собственную кровь, а не донорскую. То есть он получает свои же микроэлементы, бактерии и так далее.

«Вы убираете тот аспект, когда вы можете чем либо заразиться. <…> Храниться сублимированная кровь может год-два. Дольше просто опасно, все-таки кровь — это такое вещество, которое обеспечивает жизнедеятельность», — подчеркнул Бутримов.

Unsplash

Самая большая технологическая сложность заключается в том, что кровь следует сушить очень плавно, чтобы не убить саму ее структуру.

«Если какой-либо продукт, дыню или яблоко, можно высушить за сутки или чуть больше, то кровь нужно сушить порядка трех суток», — сказал собеседник «360».

Не больше стиральной машины

Аппарат для сублимации крови небольшой. По размеру он схож со стиральной машиной, заявил гендиректор «Б-Армс». Специалисты предприятия специально старались сделать максимально компактное устройство.

«Вы можете поставить данную сушку, допустим, в медицинском автомобиле, использовать ее в поле или еще где-то. К сушке еще идет небольшой насос. Она полного цикла, то есть вам не нужны ни холодильники, ничего не нужно. Вы кладете прямо теплую кровь, и машина сама ее замораживает и сушит», — пояснил Бутримов.

Агрегат рассчитан на шесть-восемь литров крови. Он стоит в районе 900 тысяч рублей в зависимости от комплектации. При этом стоимость намного более громоздких аналогов достигает 20-30 миллионов рублей.