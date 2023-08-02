Наука 02 августа 2023, 00:33 «Осетровая» и голубая. Август подарит землянам сразу два суперлуния Научный сотрудник Железнов: 31 августа будет самое большое суперлуние в 2023 году Unsplash

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Последний месяц лета в этом году богат на необычные астрономические явления. В августе произойдет сразу два суперлуния. Первое из них называется «осетровое». Жители России смогут увидеть его в ночь на среду, 2 августа. В конце месяца на небе появится голубая Луна. Чего ждать от естественного спутника Земли и когда именно произойдет максимальное сближение с планетой — в материале «360».

Что такое суперлуние

Суперлуние — явление, когда Луна находится максимально близко к Земле. В ночь с 1 на 2 августа естественный спутник нашей планеты приблизился к ней на 23 тысячи километров. Луна будет казаться больше и ярче обычного.

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Как рассказал «360» старший научный сотрудник и пресс-секретарь института прикладной астрономии РАН Николай Железнов, название «суперлуние» пришло из астрологии. Но в астрономии этот термин тоже прижился. Дело в том, что Луна движется по своей орбите — эллипсу относительно Земли. В определенный момент она поворачивается близко к планете.

«Земля находится в фокусе этого эллипса, поэтому периодически Луна подходит к ближайшей точке своей орбиты, которая называется перигей», — пояснил он.

Перигей — так называется ситуация, когда Луна максимально приближена к Земле и находится на расстоянии примерно 360 тысяч километров. Также есть такое понятие, как апогей — естественный спутник нашей планеты находится в максимальном отдалении — порядка 400 тысяч километров. Как отметил Железнов, если всматриваться, можно увидеть, что в апогее Луна немного меньше, чем в перигее.

Суперлуние — это когда примерно по времени совпадает выявление полнолуния и перигея. То есть мало того, что Луна подходит ближе всего к Земле <…>, так она еще светится полным блеском. Вот это понятие называется «суперлуние». Например, 1 [августа] интервал между двумя явлениями (полнолунием и перигеем — прим. ред.) примерно 15 часов составит, а 31 августа примерно 12 часов. То есть 31 числа будет самое большое «суперлуние» в этом году. Николай Железнов

Как суперлуние влияет на людей и мировые события

Суперлуние вряд ли может сказаться на мировых событиях, но бытует мнение, что это явление влияет на состоянии метеозависимых людей. У последних появляются проблемы с давлением.

По данным сайта «Радио 1», у человека может меняться настроение, поведение, а также сбиться сон. В группе риска во время суперлуния находятся люди с психическими расстройствами и неврологическими заболеваниями. В это время у них обостряются недомогания.

РИА «Новости»

Суперлуние 1 августа 2023 — почему его называют «осетровой» Луной

Суперлуние, которое в ночь на 2 августа мы можем увидеть в небе, назвали «осетровой» Луной. Последний месяц лета считается удачным для ловли рыбы, в том числе осетра. В такое суперлуние люди якобы могут зарядиться энергией естественного спутника Земли и привлечь большую денежную прибыль.

Но у явления есть также и другие названия. Суперлуние в августе обозначают как урожайное, фруктовое, кукурузное, черешневое или рисовое. Все эти названия связаны со временем сбора урожая. Но самое распространенное все же «осетровое».

В этом году в последний месяц лета будет два суперлуния. Второе наступит в ночь на 31 августа и получит название голубая луна. Почему на этот раз достаточно редкое явление мы увидим дважды. Николай Железнов напомнил, что привычный нам календарный месяц немного длиннее лунного месяца.

Лунный месяц — 29 дней, календарный, сами знаете, 30-31 день. Поэтому примерно раз в два или в три года в течение месяца может наблюдаться либо два новолуния, либо два полнолуния. Вот вторая луна в месяц называется голубая Луна. Николай Железнов

Голубая Луна покажется 30 августа примерно в 18:52 по московскому времени. В фазе полнолуния она окажется около 04:37.

«Луну, можно увидеть тогда, когда зайдет Солнце. И естественно можно наблюдать за ней в течение всей ночи», — добавил Железнов.

Но есть одно условие — должна быть хорошая погода и ясное небо.

Как себя вести во время суперлуния

Так как суперлуние все же может влиять на состояние человека, не рекомендуется вступать в конфликты с людьми.

РИА «Новости»

Также стоит избегать различных провокаций со стороны других людей и не брать деньги в долг. Начинать новые дела или переходить на другую работу тоже нежелательно. Кроме того, не следует употреблять горячительные напитки и есть тяжелую еду.

А вот завершение всех важных дел считается хорошим знаком. Суперлуние «любит» порядок. В этот период можно избавиться от старых вещей и примириться с друзьями.