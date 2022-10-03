Нобелевская премия в 2022 году. Как она пройдет | 360°

Наука 03 октября 2022, 23:13 Поделиться Telegram

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Viber Невероятные открытия и церемония награждений офлайн. Чего ждать от Нобелевской премии — 2022 Flickr.com / Adam Baker

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Нобелевская неделя в 2022 году стартовала с номинации «Физиология или медицина». Лауреатом, имя которого сегодня объявили в Стокгольме, стал шведский биолог Сванте Паабо. Его исследования помогли расшифровать геном неандертальца, а также прийти к выводу о существовании денисовского человека, жившего несколько десятков тысяч лет назад. Впереди — еще несколько номинаций, а в декабре состоятся торжественные церемонии награждений.

Номинация «Физиология или медицина»

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Нобелевская ассамблея Каролинского института присудила премию по физиологии или медицине шведскому биологу Сванте Паабо, одному из основателей палеогенетики. Его удостоили награды за открытия, касающиеся геномов вымерших гоминидов и эволюции человека. В частности, Паабо удалось «секвенировать геном неандертальца, вымершего родственника современного человека».

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nobelprize.org

Также ученый установил, что передача генов произошла от этих гоминидов к Homo sapiens после миграции из Африки — около 70 тысяч лет назад. Эти исследования помогли прояснить, например, как наша иммунная система реагирует на инфекции.

«Благодаря своему новаторскому исследованию Сванте Паабо совершил нечто, казалось бы, невозможное. <…> Открытия Паабо породили новое понимание нашей эволюционной истории. <…> Это имеет физиологическое значение и сегодня: например, влияя на то, как наша иммунная система реагирует на инфекции», — отмечается в пресс-релизе.

Помимо этого, шведский ученый и его коллеги, изучив ДНК из фрагмента кости, найденной в Денисовой пещере на Алтае, узнали о существовании ранее неизвестного вида гоминид — денисовского человека.

Остальные номинации

За медициной и физиологией последуют еще несколько номинаций. Имена лауреатов по физике Шведская королевская академия наук озвучит 4 октября, по химии — пятого числа. Премию по литературе Шведская академия присудит 6 октября, а седьмого числа Норвежский Нобелевский комитет в Осло назовет обладателя премии мира. Наконец, о том, кто получит в этом году премию Шведского государственного банка по экономическим наукам памяти Альфреда Нобеля, станет известно в понедельник, 10-го числа.

Рабочий орган Нобелевской ассамблеи — Нобелевский комитет, в него входят пять или шесть человек, которых выбирают сроком на три года. Предлагать кандидатов в очередном номинационном цикле можно с сентября до 31 января следующего года. Ассамблея несколько раз обсуждает претендентов, после чего в первый понедельник октября избирает лауреата — большинством голосов.

Особенности Нобелевки в 2022 году

Награждение лауреатов по традиции состоится 10 декабря, в день смерти учредителя премий — Альфреда Нобеля, шведского инженера, химика, предпринимателя и изобретателя динамита. В 2020-2021-х церемонии проводили в дистанционном формате из-за пандемии коронавируса. Однако на этот раз всех пригласят в Стокгольм — в том числе обладателей наград 2020 и 2021 годов.

Призовой фонд за каждую номинацию — десять миллионов шведских крон (около 900 тысяч долларов США, или почти 50 миллионов рублей). Лауреатам также вручат дипломы и золотые медали.

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