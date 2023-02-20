Эксклюзив 20 февраля 2023, 18:34 Ненаучная сенсация. Греции и Италии предсказали катастрофические землетрясения Геолог Завацки раскритиковал прогноз Хугербитса о землетрясениях в Италии и Греции flickr

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Нидерландский сейсмолог Фрэнк Хугербитс опубликовал в соцсетях «сенсационные предсказания» о будущих землетрясениях. Как утверждает ученый, он предвидел турецкую катастрофу, а в Италии и Греции толчки будут еще сильнее. Однако точную дату исследователь не назвал. Геолог Станислав Завацки объяснил в разговоре с «360», что наука пока не может давать подобные предсказания. А сойти за пророка, ткнув в сейсмоопасную зону и пообещав там когда-нибудь дрожание земли, много ума не надо.

Далее — прямая речь.

Катастрофа отменяется

Возможно, охочий до сенсации голландец хотел пиара и напечататься в каких-то газетах, получить гонорар. Как можно такое прогнозировать? Ученые еще не владеют столь точными технологиями предсказания.

Если землетрясение будет магнитудой 8 и более, его уже можно считать катастрофическим. Будут отзвуки для всей Земли и для всего Огненного пояса по периметру Тихого океана, в котором находится большинство действующих вулканов.

Перед крупным землетрясением идет серия более мелких. Так, кстати, было и в Турции, там сейсмически активная зона. Если в Средиземноморье могут случиться сильные подземные толчки, то должны нарастать их частота и амплитуда колебаний.

Но ничего этого не зафиксировано. Нет никаких данных, что где-то идет какое-то изменение рельефа или растет напряжение. Да, иногда землетрясения происходят внезапно, но это очень редкое явление.

Землетрясение в Турции, 2023 год / Telegram

Действительно крупное землетрясение, тем более в вулканически активной зоне, уже бы проявлялось. Это было бы видно и слышно. Но не идут отзвуки дальше по Балканам на север до Карпат, до Апеннинских гор тоже не идут, до Альп ничего не доходит.

Так что, скорее всего, не будет никакого крупного землетрясения. Даже новые толчки в той же Турции появятся не сегодня, не завтра и не через год.

Нидерландский ученый уверяет, что сильные землетрясения будут, но при этом не может сказать, когда они точно произойдут. С тем же успехом можно «предвидеть» сильные толчки в Сан-Андреас в Калифорнии. Они действительно рано или поздно случатся, но неизвестно, когда именно.

Мы знаем, что в некоторых зонах часто бывают землетрясения: в Японии, на Филиппинах, на тихоокеанских островах и в Новой Зеландии. Ненаучно делать сенсацию, утверждая, что однажды там зафиксируют катастрофически сильные толчки.

Возможно, сейчас будет какое-то проявление в Рифтовой долине, где разлом достаточно большой, длинный и имеет тенденцию расширяться. Однако пока не видно, чтобы там что-то катастрофическое развивалось ни в ближайшее время, ни в далеком будущем.

Землетрясения без расписаний

Нельзя сказать, что у крупных землетрясений есть какая-то определенная последовательность. Были периоды в истории Земли, когда происходили достаточно длительные землетрясения. Однако утверждать, что они были каждый день или очень сильные, мы не можем.

Дело в том, что землетрясения — это освобождение накопленной энергии в зоне субдукции, где одна плита подползает под другую. Или в океанских глубинах происходит спрединг — образуется новая кора земли. Да, там всегда будут толчки.

То же самое происходит с вулканической деятельностью — она тоже претерпевает периоды определенной активности, а потом затухает. Тем не менее сказать, что определенные процессы происходят, например, раз в 600-800 лет, нельзя.