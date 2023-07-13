Наука 13 июля 2023, 11:30 Научная экспедиция «Роснефти» по изучению арктического шельфа стартовала от берегов Камчатки Пресс-служба ПАО «НК „Роснефть“»

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Инженерно-буровое судно «Бавенит» отправилось в научно-исследовательскую экспедицию из порта Петропавловска-Камчатского. Масштабный проект организовала компания «Роснефть», чтобы получить образцы пород континентального шельфа из труднодоступных и малоизученных регионов Восточной Арктики.

«Бавенит» — единственное в своем роде российское буровое судно. Перед экспедицией корабль укомплектовали самым современным отечественным оборудованием.

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Научное судно пройдет от берегов Камчатки через Восточную и Западную Арктику. Это самая долгая и сложная экспедиция в истории «Бавенита» — ему предстоит непрерывная работа в четырех морях на протяжении почти пяти месяцев.

Пресс-служба ПАО «НК „Роснефть“»

Четвертый полевой сезон — крупнейшая стратиграфическая экспедиция «Роснефти». Специалистов ждет малоглубинное бурение в морях и изучение подводных пород. Многие исследования проводятся впервые в истории изучения Русского Севера.

«Для этого созданы все условия — судно очень хорошо подготовлено. Оно обладает системами антикачки, чтобы было лучше работать при любых погодных условиях, будь то снег, дождь, или какие-то волновые нагрузки. Бурильные компоновки сделаны из специальных сплавов металла и алюминия, которые позволяют нам отбирать пробы грунта высокого качества с высокой скоростью», — рассказал начальник экспедиции научно-исследовательского судна «Бавенит» Сергей Гирвич.

Пресс-служба ПАО «НК „Роснефть“»

Специалисты «Роснефти» планируют пробурить исследовательские скважины на самом ледовитом и самом сложном участке Восточной Арктики. Быстро и качественно отбирать пробы грунта шельфа поможет инновационная отечественная техника.

Пресс-служба ПАО «НК „Роснефть“»

«Для новой технологии бурения есть пример кернорвателя для скальных и песчанистых, объединенных пород, который будет использоваться для изолированных компоновок», — сообщил руководитель проекта стратиграфического бурения ПАО «НК „Роснефть“» Андрей Колюбакин.

Абсолютно новую технологию изолированной компоновки впервые применят на российском шельфе. Для добычи керна будут использовать так называемую «матрешку». Внутри буровой трубы находится специальный футляр для сбора важного материала. Объединенный технологический компонент позволит получить представительный керн, в том числе песчаный, который необходим для исследований.

Пресс-служба ПАО «НК „Роснефть“»

«Это уникальный материал. Но сейчас задача получить информацию о возрасте данного керна. С помощью исследования данного керна мы сможем уточнить, верифицировать геологическую модель арктического региона. Это очень важно в принципе для освоения Арктики», — пояснил руководитель группы проектов «Иннопрактика» Роман Лукашев.

Пресс-служба ПАО «НК „Роснефть“»

Получить образцы пород континентального шельфа из труднодоступных и малоизученных регионов Восточной Арктики — беспрецедентная по объему научная работа. Замдиректора департамента геологоразведочных работ ПАО «НК „Роснефть“» Николай Малышев указал на важность создания достоверной геологической модели арктического региона.

«Это ключ к познанию недр, ключ к успешному проведению поисково-разведочных работ и в итоге к обнаружению новых месторождений нефти или газа», — отметил Малышев.

Пресс-служба ПАО «НК „Роснефть“»

Новый полевой сезон стратиграфического проекта «Роснефти» станет самым масштабным и насыщенным. Геологические исследования начнутся в июле, а завершатся в декабре.