Наука 18 сентября 2023, 18:52 Изучение Арктики и польза для студентов. Состоялась научная конференция в честь 85-летия Беломорской биостанции Научная конференция в честь 85-летия Беломорской биостанции прошла в Карелии Пресс-служба Беломорской биостанции МГУ имени Н. А. Перцова

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Всероссийская научная конференция, приуроченная к 85-летию Беломорской биологической станции МГУ имени Н. А. Перцова, прошла в Карелии при поддержке компании «Роснефть». Участниками мероприятия стали ученые из крупнейших научных институтов России, а также студенты ведущих вузов страны.

Уникальные возможности для студентов

Беломорская биологическая станция имени Николая Перцова — самая крупная в приполярной зоне. ББС основали в 1938 году для подготовки студентов. Зоологи МГУ предложили создать базу для летней практики, а ректор поддержал идею.

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За 85 лет станция превратилась из крохотной избы в современный научный и учебный центр. Здесь по-новому знакомят с морем почти всех студентов биофака вне зависимости от специальности, в том числе будущих зоологов, ботаников и биохимиков, а также геологов, географов и физиков. Десятки учащихся вузов каждый год проходят здесь полевые практики, ведут дипломные, курсовые и бакалаврские проекты, которые естественным образом становятся частью научных работ, идущих на станции.

Особенность этой станции именно в сочетании студенческой работы и научной работы. Помимо участия в научной работе эта станция дает студентам представление о проблеме биологического разнообразия во всей ее сложности. И она еще дает возможность студентам влиться полноправным членом в научное сообщество, что очень важно. Потому что наука состоит не только из проектов, статей и выполненных исследований. Александр Цетлин директор Беломорской биологической станции МГУ имени Н. А. Перцова

Пресс-служба Беломорской биостанции МГУ имени Н. А. Перцова Пресс-служба Беломорской биостанции МГУ имени Н. А. Перцова Пресс-служба Беломорской биостанции МГУ имени Н. А. Перцова Пресс-служба Беломорской биостанции МГУ имени Н. А. Перцова Пресс-служба Беломорской биостанции МГУ имени Н. А. Перцова

ББС дает студентам возможность применять и осваивать исследования и технологии в процессе создания научных работ. Кроме того, учащиеся вузов получают уникальный шанс трудиться самостоятельно, рассказал директор Беломорской биологической станции.

«Современная наука так устроена, на мой взгляд, что студент, попадая в какую-нибудь активно работающую лабораторию, очень редко выполняет какое-то свое отдельное исследование. Обычно он вливается исполнителем в большой коллектив, работающий над какой-то важной проблемой. А здесь у студента есть возможность поставить собственную научную задачу и решить ее. Это тот редкий случай, когда будущий ученый может получить основное удовольствие от научной жизни — от постановки задачи самостоятельно и решения», — пояснил Цетлин.

Пресс-служба Беломорской биостанции МГУ имени Н. А. Перцова

Масштабные проекты

На ББС воплощают масштабные проекты по изучению Белого моря. По этому водоему можно отслеживать, что происходит в природе целого региона. «Роснефть» и компания «Иннопрактика» реализуют целый комплекс экологических и геологических проектов на базе Беломорской биологической станции с 2014 года.

Это место выбрано не случайно, поскольку Белое море — это, с одной стороны, модельный полигон для всех арктических морей России. С другой стороны, эта точка наиболее изучена в Арктике, в России и, можно сказать, в мире. Имея превосходную ресурсную базу, современное оборудование, а также большой накопленный фундамент научного знания, мы, «Роснефть» и «Иннопрактика», здесь так же, как студенты, учимся и разрабатываем, придумываем новые методы, которые в дальнейшем используем на шельфе арктических морей. Артем Исаченко начальник отдела инновационных проектов на шельфе Арктического научного центра компании «Роснефть»

Пресс-служба Беломорской биостанции МГУ имени Н. А. Перцова Пресс-служба Беломорской биостанции МГУ имени Н. А. Перцова Пресс-служба Беломорской биостанции МГУ имени Н. А. Перцова Пресс-служба Беломорской биостанции МГУ имени Н. А. Перцова Пресс-служба Беломорской биостанции МГУ имени Н. А. Перцова Пресс-служба Беломорской биостанции МГУ имени Н. А. Перцова

По следам экспедиции Дерюгина

В числе этих проектов — научная экспедиция по следам одного из основателей отечественной гидробиологии Константина Дерюгина. Специалисты «Роснефти» и «Иннопрактики» идут точно по его маршруту.

Исследователи соберут актуальные данные о климатических, гидрологических, биологических параметрах Белого моря и сравнят их с результатами исследований 1922–1923 годов. Это позволит понять, как и почему изменилась местная фауна за 100 лет, пояснил исполнительный директор Центра морских исследований МГУ, замдиректора Беломорской биологической станции Николай Шабалин.

Специалисты смогут изучить, как морские экосистемы реагируют на глобальные климатические изменения и антропогенное воздействие и спрогнозировать будущие изменения. Шабалин назвал Белое море идеальным модельным водоемом, представляющим собой Арктику в миниатюре.

Работы проводятся в тех же самых точках, в которых они проводились сто лет назад. И проводятся как оборудованием, которое использовал Дерюгин — то есть батометр и тралы, так и более современным оборудованием: это начерпатели, это более усовершенствованные батометры, это телеуправляемые необитаемые подводные аппараты и подводные видеосистемы. Мы должны обеспечить сходимость методов. Николай Шабалин исполнительный директор Центра морских исследований МГУ, замдиректора Беломорской биологической станции

Пресс-служба Беломорской биостанции МГУ имени Н. А. Перцова Пресс-служба Беломорской биостанции МГУ имени Н. А. Перцова Пресс-служба Беломорской биостанции МГУ имени Н. А. Перцова Пресс-служба Беломорской биостанции МГУ имени Н. А. Перцова Пресс-служба Беломорской биостанции МГУ имени Н. А. Перцова

«Роснефть» выступила заказчиком проекта, а его методологическое сопровождение обеспечивает Арктический научный центр — научно-исследовательский институт компании. «Иннопрактика» стала интегратором, выполняющим комплекс работ, в том числе аналитику данных.

Первые результаты полевых работ озвучили на конференции, приуроченной к 85-летию биостанции. Участники экспедиции рассчитывают открыть новые виды, обитающие в Белом море. Но главная задача исследователей — точно оценить состояние местной экосистемы и по отточенной схеме спрогнозировать изменения в других арктических морях.

Пресс-служба Беломорской биостанции МГУ имени Н. А. Перцова

Безопасный препарат для утилизации углеводородов

Еще один проект «Роснефти», реализуемый на Беломорской биологической станции, — разработка экологически безопасного микробного биопрепарата для утилизации углеводородов. Одна из его особенностей — использование психрофильных микроорганизмов. Они адаптированы к низким температурам и способны обитать в морской воде арктического региона. Вторая особенность — формфактор в виде гранулы, обеспечивающий адресную доставку препарата до нефтяного загрязнения.

Очень важно на всех этапах разработки препарата тестировать все промежуточные стадии и прототипы в условиях, максимально приближенных к реальным. Это возможно благодаря проточному морскому аквариуму, проточной аквариальной системе, в которой формируются условия, практически полностью идентичные морским. Таким образом, мы можем все стадии проверять в реальных условиях. Андрей Шестаков научный руководитель проекта по разработке микробного препарата

Пресс-служба Беломорской биостанции МГУ имени Н. А. Перцова

Технология синхронных исследований

На ББС трудятся не только биологи, но и геофизики. «Роснефть» совместно с «Иннопрактикой» разрабатывает здесь новую технологию широкополосных синхронных инженерных и нефтегазовых сейсмических исследований. Она позволит комплексно изучить разрез в разных сейсмических диапазонах и уточнить полную геологическую картину.

Новая технология позволяет одновременно проводить комплекс геофизических исследований — это инженерные съемки и сейсмические исследования 2D. Это позволяет снизить период цикла геологоразведочных работ и повысить точность структуры построений. Валентина Ставицкая главный специалист отдела региональной геологии Арктического научного центра компании «Роснефть»

Технологию широкополосных синхронных исследований отработали в 2022 году на сейсморазведочном судне «Профессор Зенкевич». Сейчас она совершенствуется и будет использоваться в дальнейших экспедициях.