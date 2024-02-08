Наука 08 февраля 2024, 18:06 (обновлено: 08 февраля 2024, 19:09) День российской науки отметили в павильоне «Роснефти» на ВДНХ ПАО «НК «Роснефть»

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«Роснефть» 8 февраля отметила День российской науки в своем павильоне на ВДНХ. Компания не просто следует технологическим трендам и активно применяет их, но и создает собственные инновации.

В честь Дня российской науки в павильоне «Роснефти» на ВДНХ организовали лекции от ученых научных институтов компании и квизы с призами. Также у гостей появилась возможность своими глазами увидеть уникальные разработки компании.

ПАО «НК «Роснефть» ПАО «НК «Роснефть» ПАО «НК «Роснефть» ПАО «НК «Роснефть» ПАО «НК «Роснефть» ПАО «НК «Роснефть» ПАО «НК «Роснефть»

Цифровые двойники, искусственный интеллект и дополненная реальность — все это «Роснефть» использует в своей деятельности. Одной из недавних разработок компании стал робот для диагностики труб.

«Оператор может спокойно наблюдать различные дефекты. С помощью камеры он может осматривать трубы внутри, с помощью 3D-сканирования — анализировать любые дефекты. С помощью толщиномера мы можем получить всю характеристику данного дефекта, то есть размеры, толщину», — рассказал инженер лаборатории робототехники НИИ «Роснефти» в Волгограде Павел Юровский.

ПАО «НК «Роснефть» ПАО «НК «Роснефть» ПАО «НК «Роснефть» ПАО «НК «Роснефть» ПАО «НК «Роснефть» ПАО «НК «Роснефть» ПАО «НК «Роснефть» ПАО «НК «Роснефть» ПАО «НК «Роснефть» ПАО «НК «Роснефть» ПАО «НК «Роснефть» ПАО «НК «Роснефть» ПАО «НК «Роснефть»

Специалисты «Роснефти» создали уже 23 уникальных программных продукта. Лицензии на 10 из них вывели на внешний рынок. Всего компании принадлежит более тысячи продуктов интеллектуальной деятельности, прошедших государственную регистрацию.

«Спектр инновационной деятельности достаточно широкий: это и разработка технологий, большое внимание мы уделяем созданию объектов интеллектуальной собственности. В частности, в 2023 году мы получили более 70 патентов», — отметил сотрудник НК «Роснефть» Владимир Суртаев.

ПАО «НК «Роснефть» ПАО «НК «Роснефть» ПАО «НК «Роснефть» ПАО «НК «Роснефть» ПАО «НК «Роснефть» ПАО «НК «Роснефть» ПАО «НК «Роснефть» ПАО «НК «Роснефть»

Речь не только об инновациях в нефтегазовой отрасли — среди разработок есть нейросети и программное обеспечение.

«Использование искусственного интеллекта, машинного обучения, виртуальной и дополненной реальности — эти инструменты и наработки уже становятся частью тех продуктов, которые мы используем в производственной деятельности и даже выводим на рынок», — сообщил сотрудник НК «Роснефть» Вадим Саляев.

За последние 10 лет компания вложила в разработку и внедрение программного обеспечения свыше четырех миллиардов рублей. На ближайшие пять лет бюджет создания и развития нового ПО составляет шесть миллиардов рублей. Уже сегодня эффект от использования собственных IT-разработок достиг порядка 10 миллиардов рублей.

ПАО «НК «Роснефть» ПАО «НК «Роснефть» ПАО «НК «Роснефть» ПАО «НК «Роснефть» ПАО «НК «Роснефть» ПАО «НК «Роснефть»

В рамках недели науки в павильоне на ВДНХ «Роснефть» презентовала два программных обеспечения. Первое ПО под названием «РН-Нейросети» позволит подобрать оптимальные варианты для разработки каждого участка месторождения.

Еще одно ПО — «РН-Аква» — это уникальный софт для нефтяной гидрогеологии, у которого нет аналогов в России. Программное обеспечение поможет создать трехмерные цифровые гидрогеологические модели пластов. Разработка и внедрение такого ПО — еще один шаг к технологической независимости не только «Роснефти», но и всей отечественной нефтегазовой отрасли.