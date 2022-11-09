Наука 09 ноября 2022, 19:29 Апокалипсис не сегодня. Супероткровений от суперкомпьютера, предсказавшего гибель человечества, ждать не стоит Эколог и инженер-физик Рыбальченко: людям угрожают безумства политиков Викимедиа

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Древняя ЭВМ предсказала гибель человечества, сообщили СМИ. Однако охотники за сенсациями не учли технических особенностей вычислительных машин прошлого и революционные скачки в науке. А вот то, что люди способны уничтожить себя, известно без суперкомпьютеров. И страшный удар нанесет отнюдь не экология, а политика.

Пророчество из прошлого века

Суперкомпьютер World One спрогнозировал гибель человечества в 2040–2050 годах. Контроль рождаемости и переход на экологические автомобили не помогут — люди вымрут из-за недостатка чистого воздуха, питьевой воды и еды.

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Прогноз довольно старый — сама ЭВМ-предсказатель была создана в 1970-х годах по заказу Римского клуба, объединяющего представителей мировой политической, финансовой, культурной и научной элит.

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Британский космолог и астрофизик, королевский астроном Мартин Рис якобы полностью согласен с машиной. В нынешнем веке так много угроз, что трудно понять, как человечество сможет выжить. Однако если уж выживет, то «сможет жить очень долго».

Первый в мире суперкомпьютер CDC 6600, разработан и создан в США в 1963 году / Викимедиа

Упрощения ведут к искажениям

Президент компании «Консорциум Инфорус», кандидат физико-математических наук Андрей Масалович пояснил «360», что любой суперкомпьютер — это целый букет разнородных технологий. Но для таких вычислительных машин нужен и набор серьезных задач.

Начиная с 80-х годов формируют список Grand challenge — «Грандиозных вызовов». Раньше эти списки даже публиковали: расшифровка генома человека, моделирование климатических изменений, моделирование «ядерной зимы» и так далее Андрей Масалович.

По словам эксперта, чем масштабнее задачи, тем труднее учесть все нюансы. И на больших моделях стали появляться недопустимые упрощения. Тому пример — работы директора Вычислительного центра АН СССР академика Никиты Моисеева.

«Они с командой хорошо моделировали, сколько сыра или вина производилось в Древней Греции, рвались сделать что-то полезное. Им дали для экспериментов одну автобазу на окраине Москвы. За полгода ученые полностью все развалили», — рассказал Масалович.

Он добавил, что относится к апокалиптическому пророчеству ЭВМ с легкой иронией: от суперкомпьютера супероткровения ждать не стоит.

Summit — самый быстрый суперкомпьютер в мире на ноябрь 2018 года / Викимедиа

Древняя ЭВМ неправа

Эколог и инженер-физик Илья Рыбальченко в разговоре с «360» заметил, что прогноз, похоже, был сделан где-то в 70-80-х годах прошлого века. Но чтобы рассматривать какие-либо тенденции, необходимо было написать программное обеспечение.

При этом возникает парадокс: в те времена для того, чтобы проанализировать, как будет развиваться мир, нужно было знать, как это будет происходить, и заложить эти параметры в машину, пояснил эксперт.

Сколько параметров развития человечества мог заложить в 70-е годы программист, даже самый талантливый? За год работы не более тысячи. Современные нейросети, которым не более десяти лет, сегодня ищут тенденции мирового развития, анализируя 130 миллиардов показателей Илья Рыбальченко.

Сейчас программисту не надо устанавливать взаимодействие между параметрами: система сама находит нужные данные и взаимосвязи, строя таким образом более-менее правдоподобную модель.

«Все мы пользуемся прогнозом погоды известного поисковика. Думаете, у него есть какие-то спутники или метеозонды? Ничего подобного! Он просто анализирует данные тысяч сайтов, в том числе метеорологических, а также иных источников, к которым имеет доступ», — уточнил эксперт.

Постепенно анализируя, что сбылось, что не сбылось и так далее, машина делает свой вывод, добавил Рыбальченко. И нейросеть, которая опирается на чужие данные, дает более точный прогноз, чем десятки специалистов, работающих в НИИ.

«Экономическая, социологическая науки меняются: в 80-е и 90-е годы там происходили настоящие революции. Поэтому алгоритм ЭВМ 70-х годов наверняка устарел и неверен — просто потому, что современная наука ушла уже гораздо дальше», — уверен собеседник «360».

Кадр из к/ф «Баламут», 1978 год / YouTube

Людей погубят политики

Чтобы прогнозировать такую систему, как человеческий мир, не хватит даже 130 миллиардов параметров, их нужно триллионы, подчеркнул Рыбальченко. К тому же есть гипотезы, с которыми далеко не все согласны, например, глобальное потепление.

«Добрая половина ученых-экологов придерживается теории циклического изменения климата. А сегодняшние погодные катаклизмы — лишь турбулентный переход из одного стационарного ламинарного состояния в другое», — объяснил эколог.

По его мнению, гипотезу глобального потепления полностью еще не опровергли лишь потому, что у людей нет второй Земли для сравнения. А на единственной планете, пригодной для жизни человека, как-то глупо ставить эксперименты.

В том, что человечество в состоянии уничтожить нашу планету, нет никаких сомнений. Но если это случится, это будет не следствием «зеленых» или «антизеленых» процессов, а историей безумства политиков Илья Рыбальченко.

Причиной возможного апокалипсиса, считает Рыбальченко, станет следствие политических войн, неверного распределения ресурсов и борьбы за них. Сегодня значительная часть населения Земли лишена даже хлеба, а пятая часть жителей развивающихся стран — чистой питьевой воды.

Сюда же можно добавить незаконную вырубку сибирских лесов: «черные лесорубы» уничтожили квадратные километры деревьев. Поэтому так важно взвешенно приходить к ситуации и понимать, что действительно нужно человечеству, подытожил эколог.