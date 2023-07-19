Наука 19 июля 2023, 17:20 Айсберг размером почти с три Петербурга движется по Антарктиде. Ученый объяснил, стоит ли опасаться Геолог Завацки: движение айсбергов естественно и неопасно ААНИИ

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Крупнейший в мире айсберг начал дрейфовать вдоль Антарктиды, в море Уэдделла. Скорость движения гиганта составляет 150 километров в месяц, хотя более 30 лет он был неподвижным. Что ждет этот плавающий кусок льда и опасен ли он, выяснил «360».

Крупнейший айсберг А23а

Согласно номенклатуре Национального ледового центра США, айсберг А23а — крупнейший в мире. Его площадь составляет около 4170 квадратных километров, то есть он более чем в два раза больше Санкт-Петербурга.

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Об истории формирования А23а напомнил Арктический и антарктический научно-исследовательский институт (ААНИИ). В сентябре 1986 года произошел откол внешнего края шельфового ледника Фильхнера в районе советской научной базы «Дружная-1».

После это образовались три айсберга. Центральный сел на мель вблизи южной окраины подводной банки Беркнера на юге моря Уэдделла. И теперь он начал движение.

«Будущее айсберга А23а зависит от многих факторов: воздействия течений, выступов подводного рельефа, метеорологических факторов. Но в конечном счете дни жизни айсберга сочтены, он будет вынесен на чистую воду, вероятнее всего, уже в этом году», — отметила пресс-служба Министерства природы России.

Траектория дрейфа айсберга А23а / ААНИИ

Как образуются айсберги?

Геолог, кандидат технических наук в области геологии и наук о Земле Станислав Завацки рассказал «360», что в Антарктиде выпадают осадки, хотя это самый сухой континент земного шара.

Осадки скапливаются в виде снега на поверхности, образовывая наст. Следующий слой придавливает наст, а пузырьки газа становятся обледенелыми. Далее образуется лед, который под своим весом начинает подтаивать снизу, скользя по леднику в море.

Сразу лед не отламывается. Это происходит, только когда критическая масса достигает такой величины, что он откалывается под своим весом. Дальше он попадает в море, а на воде держится, как корочка. Станислав Завацки

Опасны ли движения айсбергов?

Завацки заверил, что откалывание айсбергов от ледников и их последующее движение — естественный процесс в истории Земли. Из-за айсбергов льда в Антарктиде меньше не становится — напротив, тенденция идет на его увеличение.

С 1299 по 1860 год, напомнил геолог, на Земле был малый ледниковый период: замерзали моря, в Восточной Европе морозы ударяли в июле−августе, снег ложился в начале осени, а птицы погибали в полете и падали вниз.

«Американские коллеги ездят по ушам, потому что политика глобального потепления интересна. Это позволяет из карманов правительства и жителей вытаскивать деньги. То, что мы делаем, не сильно влияет на мир», — констатировал ученый.

Изменения температуры во время малого ледникового периода / Википедия

Что происходит с климатом на Земле сейчас?

Геолог отметил, что Земля — организм, вместе с живыми и неживыми живущими на ней. Этот организм движется: что-то на нем сходится, что-то расходится.

Мы подходим к концу межледникового периода, который начался 11,5 тысячи лет назад. Потихонечку снижаемся [по температуре] вниз: скоро будем покупать шубы и топить углем. Все идет своим циклом. Станислав Завацки

Потепление в некоторых точках мира кратковременное и не влияет на общую картину климата, подчеркнул собеседник «360». Тем не менее людям полезно знать, когда было холодно или жарко, чтобы анализировать, как развивались тепло и холод на планете.