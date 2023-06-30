Подмосковье 30 июня 2023, 14:20 ЖК комфорт-класса «1-й Шереметьевский» с детсадом, школой и спортплощадками построят в Химках ГК ФСК

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Новый жилой комплекс комфорт-класса с социальной инфраструктурой появится в Химках недалеко от железнодорожной станции Подрезково. Проект под названием «1-й Шереметьевский» реализует на севере Подмосковья группа компаний ФСК под брендом «Первого ДСК».

Большие возможности для развития

Химки давно стали привлекательной для девелоперов локацией. Глава городского округа Дмитрий Волошин сообщил в недавнем ежегодном обращении, что территория Химок увеличилась в 2,5 раза и достигла 25,7 тысячи гектаров. С начала 2023 года к округу присоединились 36 населенных пунктов, а общее число жителей возросло до 411 тысяч человек.

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По словам Волошина, благодаря изменению границ Химок повысилась доступность социальной инфраструктуры для жителей местных поселений. Кроме того, новые территории дали большие возможности для развития города, обратил внимание глава округа.

При разработке генплана развития Химок до 2035 года встал вопрос о слишком активном возведении жилых домов без создания инфраструктуры. Отсутствовал четкий график строительства школ и дорог.

Генеральный план закрепил прекращение бессистемной застройки в городе. Документ предусматривает остановку строительства многоэтажек, которые собирались возвести без социальных и других обязательных для комфортной жизни объектов.

Все необходимое — в 15 минутах

В ЖК «1-й Шереметьевский», напротив, будет все необходимое, в том числе муниципальный детский сад на 440 мест и государственная школа с бассейном на 1100 учащихся. ГК ФСК реализует в комплексе концепцию 15-минутного города — жители смогут найти все нужное рядом с домом.

Объект находится в микрорайоне Подрезково в 10 километрах от МКАД по Ленинградскому шоссе и в 560 метрах от будущего МЦД-3. В районе уже сложилась собственная разнообразная инфраструктура. Например, здесь есть несколько крупных торговых комплексов, в том числе «МЕГА Химки».

В рамках проекта «Первый ДСК» возведет пять домов высотой от 13 до 17 этажей. Компания построит 4230 квартир. Продаваемая площадь квартир составит 172 тысячи квадратных метров.

ГК ФСК

Возможность забыть о ремонте

Застройщик предусмотрел в «1-м Шереметьевском» разные виды планировок — как студии, так и двух-, трех- и четырехкомнатные лоты. В комплексе появятся квартиры евроформата и варианты с видами на две или три стороны света. Площадь лотов — от 24,7 до 102,9 квадратных метра. Во всех квартирах площадью от 40 квадратных метров спроектировали два санузла.

ГК ФСК

Покупатели могут выбрать один из четырех вариантов чистовой отделки: «Белый шоколад», «Темный шоколад», «Меренга» или «Трюфель». Все стилевые решения включают кварцвиниловое напольное покрытие, встроенные светильники, розетки, межкомнатные двери, плинтусы, обои под покраску и ванные комнаты с полным комплектом сантехники. Владельцу недвижимости останется только привезти мебель и вещи. Если же будущий жилец хочет заниматься ремонтом самостоятельно, квартиру сдадут в предчистовой отделке white box.

ГК ФСК

Управлять квартирой со смартфона

«Первый ДСК» оснастит все лоты системой «Умная квартира». Благодаря ей хозяин сможет управлять бытом со смартфона.

В каждой квартире установят датчики протечек и запорные вентили с электроприводом. Они сами перекроют воду в случае аварии.

Мобильное приложение позволит управлять группами электропотребителей. Например, если владелец забыл выключить утюг, он сможет дистанционно обесточить прибор. А предустановленная «Яндекс.Станция» с голосовым помощником «Алисой» расскажет о погоде и пробках или включит музыку и кино.

ГК ФСК

Благоустройство для разных жильцов

В каждом доме ЖК «1-й Шереметьевский» появятся грузовой и пассажирский лифты, колясочные, кладовые, места для хранения велосипедов, лапомойки для собак, санузлы на первом этаже. По желанию жителей во входной зоне можно разместить ресепшен, коворкинг или мягкую зону.

ГК ФСК

Объект строят по концепции «дворы без машин». Владельцы автомобилей смогут оставлять их в наземном или подземном паркинге.

Внутреннюю территорию жилого комплекса огородят от посторонних. В дворовых пространствах появятся безопасные детские площадки, места для выгула собак, велопарковки пешеходный бульвар и событийная площадь. Любители активного образа жизни оценят спортивные и воркаут-площадки, зоны для йоги, маршруты для скандинавской ходьбы, а также закольцованные велосипедные и беговые дорожки.

ГК ФСК

Проектировщики предусмотрели в ЖК коммерческие помещения. На первых этажах корпусов откроются фрешмаркеты и пункты выдачи маркетплейсов, салоны красоты и химчистки, кофейни и пекарни.

ГК ФСК

Исторический бульвар

Современная архитектура «1-го Шереметьевского» будет сочетаться с историческими артефактами, например, с тенистым бульваром, высаженным более 50 лет назад. Архитекторы расположили корпуса домов так, чтобы сохранить аллею. Благодаря бульвару жильцы получат дополнительный прогулочный маршрут. А транспортная доступность ЖК делает его привлекательным с точки зрения поездок в Москву.

ГК ФСК реализует проект в три очереди. Строительство жилого комплекса завершат в 2028 году. Продажи квартир в ЖК «1-й Шереметьевский» уже стартовали.

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