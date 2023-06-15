Эксклюзив 15 июня 2023, 14:48 «Жители увидели, как можно заботиться о социнфраструктуре». Пушилин рассказал о помощи Подмосковья Донбассу Врио главы ДНР Пушилин сообщил, что Подмосковье помогло восстановить социнфраструктуру ДНР Телеканал «360»

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Правительство Московской области в 2022 году взяло шефство над Новоазовским и Тельмановским районами и восстановило социальную инфраструктуру на невиданном уровне. Временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин в интервью «360» на полях Петербургского международного экономического форума поблагодарил за помощь и рассказал о положении дел в республике.

Все для человека

Московская область одной из первых начала помогать ДНР, отправив миссию «Доброе дело». Денис Пушилин в прошлом году на площадке ПМЭФ-2022 подписал соглашение с губернатором Подмосковья Андреем Воробьевым. С тех пор сотрудничество вылилось в конкретные шаги. Регион взял шефство над Новоазовским и Тельмановским районами — не самыми простыми, по словам врио главы ДНР, территориями, ведь они побывали в оккупации.

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«Объем работы, который выполнен и ощущается нашими гражданами, заслуживает особого уважения. Жители увидели, как возможно заботиться о социальной инфраструктуре — школах, детсадах, больницах, спортивных площадках, ремонте дорог. Совершенно другая картина», — сказал Денис Пушилин.

Многого из того, что сделали с участием Подмосковья, в Донбассе не видели никогда или устраивали в меньших объемах — по словам властей республики, киевский режим выделял деньги по остаточному принципу. Денис Пушилин отметил, что при восстановлении ДНР применили особый подход — все выстраивали вокруг человека.

«Московская область далеко в этом плане ушла, а то, что сейчас она восстанавливает и строит инфраструктуру как для себя, будто Новоазовский и Тельмановский районы — ее продолжение, нами чувствуется и ценится», — сказал он.

Связи с другими регионами

Представители Донбасса участвовали в ПМЭФ и в прошлом году, и в доковидные времена. С тех пор все изменилось — после того как Донецкая и Луганская народные республики вошли в состав России, появилась возможность подписывать соглашения с другими регионами, участвовать в дискуссионных площадках. Денис Пушилин сказал, что жителям важно любое взаимодействие с соседями.

«Донбассу помогает вся Россия. Это то, за что мы благодарны», — сказал он.

Связи с другими регионами позволили начать восстанавливать разрушенную Украиной инфраструктуру, получить гуманитарную помощь, организовать детям отдых и оздоровление. Денис Пушилин сказал, что теперь ДНР стало волновать экономическое сотрудничество — регион рассчитывает развить экономику, отойти от дотаций, вернуть регион в его естественное состояние.

«Обеспечивать себя самостоятельно и помогать другим регионам — это характерное состояние для Донбасса. Мы делаем все возможное, чтобы это время вернулось как можно быстрее», — заявил глава.

Он уверен, что налаженные с другими регионами связи сохранятся на десятилетия.