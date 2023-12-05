Подмосковье 05 декабря 2023, 20:57 Жители поселка в Домодедове пожаловались на перебои в электроснабжении Отключения света в поселке Форвард в Домодедове объяснили повреждением линий РИА «Новости»

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Жители коттеджного поселка Форвард в городском округе Домодедово пожаловались на перепады напряжения и отключения электричества с октября по март. Они отметили, что такие условия приводят к выходу из строя оборудования, а также отопительных котлов, что особенно важно зимой.

По словам жителей, подобная ситуация продолжается уже три года, но энергоснабжающая организация никаких мер не принимает, хотя владельцы домов выполняют свои обязанности по оплате электроснабжения.

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В пресс-службе ПАО «Россети Московский регион» сообщили, что электроснабжение коттеджного поселка обеспечивают за счет пяти трансформаторных подстанций по кабельно-воздушным линиям.

В организации подчеркнули, что все внеплановые отключения поселка связаны с повреждением проводов. На время ремонта поселок переводят на резервный источник энергии. В 2021 году таких случаев было 14. Кроме того, в плановом порядке жителей отключали от электричества для перевода части нагрузки на другой питающий центр.

В 2022 году четыре внеплановых отключения связаны с переключениями нагрузки между смежными питающими линиями от подстанции до системы распределения энергии. Еще одно отключение связали с ремонтом на комплексной трансформаторной подстанции.

В этом году с января по конец ноября из-за ремонта сетей также произошло четыре внеплановых отключения. Они тоже связаны с ремонтом воздушных линий. Кроме того, часть потребителей коттеджного поселка для разгрузки сети часть трансформаторов перевели на поставки электричества от другой подстанции.

Для обеспечения жителей поселка Форвард электричеством с 2021 по 2023 годы ПАО «Россети Московский регион» возвели новые линии и перевели часть нагрузок на другие подстанции. В ближайшее время на сети добавят вольтодобавочные устройства и установят новые трансформаторы с улучшенными характеристиками.

Жители с представленными данными ПАО «Россети Московский регион» не согласились. Они отметили, что вечером свет пропадает по вечерам на два часа, а для внеплановых аварий они сами вызывали аварийные бригады. Так как поселок не газифицирован, то отключение электричества стало для них критическим.