Подмосковье 09 декабря 2023, 12:00 Житель Наро-Фоминска стал 50-тысячным участником «Социальной газификации» в 2023 году Газ провели в дома 50 тысяч жителей Подмосковья по президентской программе Телеканал «360»

Читать 360tv в

Количество подключенных домов в рамках президентской программы «Социальная газификация» в Подмосковье с начала года составило 50 тысяч. Всего в рамках реализации проекта в нее вошли более 3000 населенных пунктов.

В Московской области 50-тысячным жителем, чей дом подключили к газу стал житель деревни Сумино Наро-Фоминского городского округа Руслан Саральпов. До прокладки труб семья отапливала дом и использовала для готовки еды газгольдер. На обслуживание и закупку топлива тратили большие деньги.

«На отопление уходило больше 50% дохода семьи. Поэтому то, что сегодня к нам пришло государственное тепло по социальной газификации, освободит бюджет на обучение, секции детям. И мы такие здесь не одни», — заявил Руслан.

Телеканал «360»

Всего с начала года в деревне Сумино «Мособлгаз» проложил 1875 метров газораспределительных сетей и установил пункт для непрерывной прокачки энергоносителя. Местные жители заключили с компанией 67 договоров на подключение. Одним из них стал и Руслан Саральпов.

«Супруга настояла подать заявку. Перезвонили. Сказали: „соберите документы, приходите“», — рассказал он.

Телеканал «360»

В деревне Полуханово городского округа Клин рабочие занимаются прокладкой нового газопровода. Объект сдадут в 2024 году.

«На этом объекте построено полтора километра газопровода, половина из которого — закрытым способом, методом горизонтально-наклонного бурения. Что позволяет сохранить дорожное полотно», — рассказал о ходе работ инженер строительного контроля Дмитрий Румянцев.

Деревня Полуханово вошла в программу «Социальной газификации» еще в 2022 году. Но жители прислали дополнительные заявки для подключения домов, и работы по укладке труб начались в марте этого года. К середине декабря рабочим осталось пройти всего 400 метров, а в следующем году все газовые объекты начнут работать.

Телеканал «360»

С января 2023 года «Мособлгаз» проложил в Подмосковье 1150 километров новых газопроводов и заключил 118,8 тысяч договоров. Останавливаться на круглом числе, в 50 тысяч подключенных жителей компания не собирается и до конца года энергоноситель придет еще в семь тысяч домов.

«Люди продолжают строить дома, регистрировать дома. И пользуются льготой — бесплатно провести газ до границ земельного участка и газифицировать дом. Президент поэтому сделал социальную газификацию бессрочной: потому что такая льгота будет всегда востребована», — заявил генеральный директор «Мособлгаза» Игорь Баранов.

Льготным подключением домов могут воспользоваться пенсионеры, труженики тыла, ветераны, многодетные семьи и другие жители Подмосковья. Все условия подключения доступны на сайте «Мособлгаза».