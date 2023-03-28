Важное 28 марта 2023, 21:46 «Жить в комфортных условиях». Воробьев анонсировал капитальный ремонт коммунальных и тепловых сетей в поселке Менделеево Губернатор Подмосковья Воробьев заявил о ремонте коммунальных сетей в поселке Менделеево Константин Семенец

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Поддержать и обеспечить качественную жизнь работников стратегических предприятий и научных центров — одна из главных задач властей. Об этом на встрече с сотрудниками Всероссийского научно-исследовательского института физико-технических и радиотехнических измерений (ВНИИФТРИ) заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Реализация мероприятий, запланированная на ближайшие два года, позволит улучшить качество жизни у более 6500 жителей поселка. Важно, чтобы люди, занятые благородной и важной научной работой, могли жить в комфортных условиях», — отметил губернатор Московской области.

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Большинство из работающих во ВНИИФТРИ живут в Менделеево городского округа Солнечногорск. С 1965 года поселок находился в федеральной собственности, и все это время ремонт коммунальных сетей там не проводили.

В Подмосковье населенный пункт передали с 85% износом теплосетей и коммунальной инфраструктуры. Власти региона тут же приступили к обновлению всего муниципального имущества.

«В прошлом году мы заменили теплосети и сети горячего водоснабжения на улице Куйбышева протяженностью 650 метров в 4-трубном исчислении», — рассказал вице-губернатор Московской области Евгений Хромушин.

Он добавил, что коммунальный ремонт тепловых сетей и горячего водоснабжения в поселке Менделеево включили в областную программу «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры». Работы завершат до конца 2024 года.

«Параллельно продолжим поиски возможностей для ремонта котельной и доукомплектации ВЗУ», — подчеркнул Хромушин.

Кроме того, сейчас на рассмотрении находится заявка по дополнительному оборудованию уже существующих водозаборных узлов и капитальный ремонт котельной, который профинансируют за счет субсидий из регионального бюджета.

Один из сотрудников института в беседе с губернатором Андреем Воробьевым поблагодарил его за открытие развязки в Мытищах. Теперь путь домой у него сократился на полчаса. В ходе общения со специалистами также подняли вопрос о ремонте дорог, строительстве жилья и благоустройстве городской среды.

Глава региона напомнил, что ВНИИФТРИ отвечает за эталонное время России, а также ведет научную работу с эталонами, которые важны для экономики, национальной безопасности, технологического суверенитета страны.

«Особенно интересно все, что связано с точностью навигации и спутниковой связью, 5G и беспилотным транспортом. За этими технологиями — будущее. Поэтому хочется пожелать нашим ученым, инженерами, новаторам новых прорывных идей и успешных экспериментов», — добавил Андрей Воробьев.

Подмосковье — регион науки, территория большого числа научных организаций и наукоемких производств. Андрей Воробьев губернатор Подмосковья

В институте создают методы и средства измерения антенных систем, включая связь современного поколения 5G.

«С одной стороны, есть задача менять качество жизни, создавать условия для людей, которые стремятся реализовать себя на научном поприще. С другой — нужно стягивать более серьезные ресурсы, запускать масштабные проекты, чтобы получать отдачу и результат, отвечающий национальным интересам и вызовам времени», — отметил глава Подмосковья.

Подмосковный институт физико-технических и радиотехнических измерений — научный центр России, где находится Главный метеорологический центр Государственной службы времени и частоты страны.

Константин Семенец

Сотрудниками ВНИИФТРИ являются почти 1700 человек, в их числе — около 50 докторов наук и 150 кандидатов наук. По словам руководства, кадровый состав омолаживается.

«Здесь интересно работать, большие перспективы развития. Руководство побуждает учиться и развиваться. Созданы условия для комфортной работы. Мне здесь нравится», — поделился инженер лаборатории и студент Вячеслав Лебедев.

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