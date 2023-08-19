Подмосковье 19 августа 2023, 13:34 Здоровье прежде всего. Как развивается медицина в Подмосковье Больницы и поликлиники Подмосковья пополнились более 1000 специалистов за 2022 год Телеканал «360»

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Здравоохранение Подмосковья за последние несколько лет сделало качественный скачок вперед. В регионе открывают новые учреждения, полным ходом идет модернизация медицинского оборудования. Региональные власти вводят меры поддержки для медперсонала, привлекая квалифицированные кадры.

Все врачи — в одной клинике

Сегодня в Красногорске строят 10-этажную детскую больницу, учреждение готово более чем на 70%. Сюда пригласят для работы ведущих специалистов по 28 профилям, а в кабинетах установят новейшую технику. Также здесь заработает командный центр, который займется координированием всего детского медицинского сектора региона.

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В Истре уже открыли больницу нового поколения, и теперь жителям больше не нужно искать узких специалистов в соседних округах. Содействие в возведении комплекса оказало Минобороны России, благодаря чему учреждение построили всего за полгода. Корпус относится к местной областной больнице, но врачи готовы принять и пациентов из других муниципалитетов.

Доступная диагностика

С 2013 года количество аппаратов компьютерной томографии в Подмосковье выросло до 100 штук, сегодня в больницах региона работают 48 МРТ. Кроме того, в Московском областном онкодиспансере установили современный линейный ускоритель, который позволил увеличить качество радиотерапии.

Будущие мамы в надежных руках

Перинатальная медицина также не стоит на месте. Сегодня центры для беременных успешно работают в Наро-Фоминске, Коломне и Щелкове, а в Раменском и Сергиевом Посаде запустили учреждения охраны материнства и детства, где доктора спасают жизни на самых ранних сроках и могут провести операцию даже внутри утробы.

Например, центр в Щелкове готов принять около двух миллионов женщин в год, специалисты делают большой акцент на эндокринных заболеваниях будущих мам. Кроме того, здесь работает программа «Мягкие роды»: появления малышей на свет ждут в домашней обстановке, а медики применяют индивидуальный подход.

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Запись в поликлинику не выходя из дома

Для комфорта пациентов в Подмосковье регулярно обновляют поликлиники и строят новые. А за счет цифровизации жителям больше не нужно стоять в долгих очередях в ожидании результатов анализов и справок. Нет нужды тратить время на получение талона к доктору — все можно оформить с помощью смартфона или компьютера. Благодаря нововведениям сегодня поликлиники региона обслуживают порядка 200 тысяч человек ежедневно.

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Скорая уже в пути

За последние годы число машин скорой помощи в Подмосковье увеличилось до 1000, неотложек — до 1300. Мобильные реанимации оснастили ИВЛ, дефибрилляторами, капельницами и аппаратами непрямого массажа сердца «Лукас-2».

Стало больше врачей

Новые квалифицированные кадры — важнейший аспект в системе здравоохранения. В прошлом году подмосковные больницы и поликлиники приняли более 1000 профессионалов.

В регионе для медиков доступен широкий пакет мер поддержки: высокие премиальные, покрытие расходов на аренду жилья, земельные участки и, конечно же, социальная ипотека. Также доктора могут посодействовать медучреждению в поиске новых кадров по программе «Приведи друга», которая подразумевает дополнительные выплаты.