Эксклюзив 12 августа 2023, 13:16 «Заряжаемся бодростью». Жители Серпухова вышли на забег вместе с Умаром Кремлевым Видео «360»: жители Серпухова вышли на массовый забег протяженностью 5 км

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Большой праздник «Боксзаспорт» начался в Серпухове. Боксеры, футболисты, легкоатлеты — сотни спортсменов и любителей собрались в Подмосковье. На разминку перед массовым забегом вышли люди разных профессий и увлечений. Одна из участниц призналась «360», что решила испытать свои силы, ведь бегать начала всего два дня назад. К жителям присоединился президент Международной ассоциации бокса Умар Кремлев.

«Заряжаемся бодростью! Я начала [бегать] два дня назад, решила себя испытать!» — рассказала участница забега на пять километров Анна Ярыгина.

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Она добавила, что совсем не переживает по поводу предстоящей дистанции. Девушка отметила, что будет стараться преодолеть ее достойно, и все будет хорошо.

Телеканал «360»

О празднике «360» рассказал президент Международной ассоциации бокса Умар Кремлев. По его словам, спортсмены в Серпухове поучаствуют в параде, а затем будут бегать, отжиматься и подтягиваться. Он подчеркнул, что соревнования будут по всем видам спорта.

«Я, конечно, пробегу. После бега, может, в отжиманиях постараюсь конкурировать — думаю, с любителями. Со спортсменами, думаю, не будет шансов у меня», — пошутил Кремлев.

Президент международной ассоциации бокса добавил — ему хочется, чтобы в родном городе развивался спорт.

«Я сам из Серпухова. Конечно, хочется, чтобы в родном городе все развивалось, чтобы город стал спортивным. Он уже стал спортивным», — отметил Кремлев.

По словам собеседника «360», в России много регионов, в которых активно занимаются спортом.

«Здесь у нас строится детская спортивная база, где под эгидой Игр Дружбы будут проводиться сборы со всего мира. Такие планы», — резюмировал Кремлев.

Призовой фонд соревнований составит около 20 миллионов рублей. В министерстве спорта Подмосковья сообщали, что мероприятие посетят примерно 30 тысяч человек.